video suggerito

La sorpresa di una città per un bimbo di 4 anni, amante delle auto sportive: “L’appello della sua mamma ci ha commossi” L’accorato appello di Nadja Jovanovic, la mamma del piccolo Kosta, amante delle macchinine di lusso e sportive in versione mignon, è stato letto dalle persone giuste. Per il giorno del quarto compleanno del bimbo una parata di 12 macchine ha fatto irruzione nella sua via, rendendolo il bimbo più felice di sempre. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Profilo Instagram di @Nadja Jovanovic

Un semplice post su Facebook, di una mamma della Florida che desiderava organizzare per il proprio bambino il compleanno più indimenticabile di sempre ha generato una catena di auto lussuose e d'epoca, che si sono susseguite l'una dietro l'altra davanti al vialetto del bimbo per dimostrargli che i sogni a volte si realizzano davvero.

Il sogno realizzato del piccolo Kosta

Ha il passo incerto il piccolo Kosta, nel giorno del suo quarto compleanno, ed è così travolto dall'emozione che non riesce nemmeno ad avvicinarsi a quello che a tutti gli effetti gli sembra un sogno, troppo bello per essere vero e non obbligarlo a svegliarsi. Nel giorno della sua festa, il 24 marzo, i due fratelli di Kosta lo sostengono e lo invitano ad uscire sul vialetto di casa sua, perché non si perda lo spettacolo che la sua mamma, con un accorato appello sulla pagina Facebook di un club di auto locale, è riuscita a realizzare per lui.

"Mio figlio adora le macchine, ne è ossessionato, per il suo compleanno sarebbe estremamente grato se uno di voi si presentasse davanti a casa nostra e gli permettesse di guardarne una e al massimo sedersi su un sedile, per soli 15 minuti". La donna non poteva immaginare la catena d'amore che questo messaggio avrebbe generato; le sue parole sono arrivate infatti sotto agli occhi di Mike Mallozzi, padre di due figli, proprietario di 5 auto sportive e sostenitore di una fondazione che si occupa proprio di organizzare esperienze con le macchine sportive e di lusso per i piccoli degenti della pediatria degli ospedali limitrofi.

Così per il compleanno del piccolo Kosta, 12 auto tra sportive e di lusso si sono avvicendate in una parata scortata da due auto della polizia locale, che aveva come capolinea proprio la via in cui Kosta abita con la sua famiglia.

La passione per le macchine e il giorno più bello della sua vita

Kosta, spiega la sua mamma attraverso la sua pagina Instagram, ama da sempre le macchinine, ne colleziona una manciata ad ogni festività e impazzisce di gioia quando i suoi genitori lo portano a fare un giro nelle concessionarie della città. Tuttavia mai si sarebbe aspettata quest'ondata d'amore, ed ecco che nel video diventato virale sui social si vedono ad una ad una macchine sportive e di lusso sfrecciare e suonare il clacson, dinnanzi all'abitazione del bimbo.

Kosta e i suoi fratelli hanno potuto avvicinarsi alle auto e salire su di esse, osservando le portiere sollevarsi in automatico verso l'alto o sentendo affascinati il rombo di motori potentissimi. Come le il regalo non fosse stato abbastanza, il signor Melozzi e tutti coloro che hanno partecipato a questa parata improvvisata hanno regalato al piccolo 8 macchinine sportive colorate, che il bimbo mostra fieramente in una foto e ha subito dopo riposto nella sua collezione privata. "Mi sono emozionata nel guardare i miei figli incantati e sorridenti dinnanzi e dentro a queste auto meravigliose, saremo sempre grati del dolce frutto della bontà dei cuori di queste persone" ha concluso intervistata da Today.com.