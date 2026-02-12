Disertano la festa del figlio senza avvisare: lo sfogo della mamma diventa virale

Una mamma inglese ha denunciato su TikTok la maleducazione di quei genitori che non portano i figli alle feste di compleanno senza nemmeno avvisare. Il video è diventato virale e ha finito per trasformare una delusione in una festa a sorpresa, grazie alla solidarietà del web.

Amber Clark aveva pensato a tutto per festeggiare a dovere il quarto compleanno del figlio. La casa era addobbata a festa, i giochi a tema erano pronti e sulla tavola imbandita era stato allestito un vasto assortimento di dolcetti e snack golosi. Mancavano solo gli invitati. All'ora stabilita, però, molti piccoli ospiti non si sono presentati, nonostante i rispettivi genitori non avessero mai confermato l'assenza. Sconsolata per il triste inconveniente, la madre inglese ha quindi scelto di affidarsi ai social per lanciare un appello pubblico sul galateo tra genitori.

Il party disertato e le domande del figlio

Una festa di compleanno ben riuscita richiede un certo impegno (oltre che costi non indifferenti) e Clark si era data un gran da fare per regalare al figlio un giorno speciale. La donna ha raccontato che il figlio, entusiasta e impaziente di condividere il pomeriggio con gli amichetti, continuava a chiedere dove fossero gli altri. Per non ferirlo, gli ha spiegato che qualcuno non stava bene e ha improvvisato una giornata speciale in famiglia. La situazione era resa più difficile dal fatto che la donna aveva partorito da appena sette settimane e si stava riprendendo da un cesareo. "Dopo tutto quel lavoro, non ricevere risposta è stato doloroso", ha raccontato al sito di Newsweek.

Lo sfogo su TikTok

La frustrazione si è trasformata in un video pubblicato sul suo profilo TikTok, dove si vede il bambino giocare da solo nel soggiorno addobbato a festa. In sovrimpressione, un messaggio difficilmente equivocabile: "Alle mamme che non hanno risposto al mio RSVP (Répondez s'il vous plaît, espressione usata negli inviti formali per chiedere una cortese risposta, ndr): siete estremamente maleducate".

Clark ha poi chiarito di aver condiviso il filmato per sensibilizzare su un comportamento che considera irrispettoso. Oggi, ha sottolineato, bastano davvero pochi secondi per inviare un messaggio e confermare o declinare un invito.

La solidarietà della rete e il lieto fine

Il video è rapidamente diventato virale e molti genitori hanno raccontato esperienze simili nei commenti, tra feste organizzate con cura e sale giochi affittate rimaste vuote. Altri hanno ribadito l'importanza di partecipare quando possibile, perché la semplice presenza può "rendere speciale la giornata di un bambino".

Per fortuna, la storia non si è conclusa con un'amara delusione per il piccolo festeggiato. Amici e parenti contattati all'ultimo momento si sono precipitati a casa Clark con i figli, trasformando il pomeriggio in una festa vera, con una decina di bambini e i nonni ad aiutare. Nei giorni successivi sono arrivati anche regali e buoni sorpresa da parte di sconosciuti colpiti dal video. Il compleanno che rischiava di restare un ricordo triste si è così trasformato, come ha detto la madre, in un enorme successo.