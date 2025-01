video suggerito

Famiglia sussurra la canzone di compleanno per non irritare il piccolo festeggiato: “Era stata una giornata fin troppo eccitante” Dopo una giornata di giochi e sorprese il bambino stava per essere sopraffatto dalle emozioni. Così, per evitare di rovinare il suo grande giorno, la famiglia ha iniziato a cantare sottovoce la tradizionale canzoncina di buon compleanno per celebrare il bimbo senza sovrastimolarlo ulteriormente. Il video della scena si è trasformato sui social in una piccola lezione di rispetto e attenzione alle esigenze dei più piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Organizzare un pomeriggio di giochi e regali può essere infatti un’impresa piuttosto faticosa, ma per la famiglia di Malcolm, un bimbo di cinque anni che vive negli Stati Uniti, l'obiettivo più importante era garantire che il festeggiato si sentisse al centro dell’attenzione, ma senza eccessi. Così, quando il bambino ha dato segnali di insofferenza a causa di tutta l'eccitazione accumulata durante la giornata, la mamma Mikailah e tutti gli altri invitati hanno deciso di abbassare (letteralmente) i toni per concludere in bellezza una giornata tutta da ricordare.

A condividere il divertente episodio è stata la stessa Mikailah, la quale ha postato su TikTok il momento in cui tutta la famiglia ha iniziato a cantare sottovoce la celebre "Tanti Auguri" per evitare di urtare la sensibilità del piccolo.

Una festa a tema marino

Come raccontato dalla madre ventisettenne al sito di Newsweek, Malcolm, essendo un grande amante delle creature marine, aveva scelto un tema decisamente originale per il suo compleanno: il mare. Tra decorazioni a tema e giochi ispirati agli abissi, il momento clou della festa era quindi stato la comparsa di un pesce rosso che il bambino aveva a lungo desiderato.

La scelta del nome per il nuovo amico è così diventata un gioco di gruppo, in cui ogni invitato ha proposto un’idea. Tra i nomi suggeriti spiccavano proposte divertenti come "Swim Shady" e "Blub Marley", ma alla fine è stato Malcolm a scegliere il nome vincente, Godzilla, tra le risate di tutti i presenti.

Quando l'entusiasmo diventa troppo

Nonostante l’allegria della giornata, sul finire delle festa, la stanchezza aveva però iniziato a farsi sentire. Dopo ore di giochi, regali e attenzioni, Malcolm era infatti esausto e decisamente "sovrastimolato". Così, quando era arrivato il momento di spegnere le candeline, il piccolo ha chiesto un po’ di tranquillità per riposare le orecchie e riprendersi da tutte quelle emozioni.

Invece di insistere e intonare la solita cantilena per il tradizionale soffio sulla torta, la famiglia ha dunque trovato una soluzione tanto dolce quanto rispettosa delle esigenze che in quel momento il bambino aveva manifestato: cantare la canzone di buon compleanno sottovoce.

Un video che scalda il cuore

Nel video condiviso su TikTok, si vede Mikailah cullare Malcolm tra le sue braccia mentre il resto della famiglia canta piano la celebre melodia. Il piccolo, visibilmente rilassato, riposa la testa sulla spalla della mamma, creando un momento di pura tenerezza. La didascalia ironica del video – "Dove sei Marilyn Monroe quando servi?" – ha poi definitivamente conquistato il cuore degli utenti, che con oltre due milioni di visualizzazioni hanno compulsivamente commentato e ricondiviso il filmato.

La lezione della famiglia Frey

Secondo esperti citati da Mikailah, la sovrastimolazione nei bambini è un fenomeno comune. Rumori, folla e attività intense possono portare a irritabilità e stanchezza. In questi casi, la cosa migliore è creare un ambiente tranquillo e offrire conforto al bambino. La famiglia Frey, con la loro semplice ma geniale idea, ha dimostrato che ascoltare i bisogni di un bambino è sempre la scelta migliore.

"Malcolm ha adorato il modo in cui abbiamo cantato la canzone – ha detto Mikailah – È stata una giornata fantastica, circondati dalle persone che amiamo. Siamo davvero grati l’uno per l’altro."