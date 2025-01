video suggerito

Papà spiega perché tiene nascosta alla figlia la vera data del suo compleanno: "È una tortura, ma è per il suo bene" Il compleanno della bimba cade a inizio gennaio e la piccola, affetta da disturbo autistico, fatica a capire perché i suoi amici, impegnati con le Feste natalizie, non possano essere presenti alla sua festa. Per evitare che la giornata si trasformi in un'occasione di stress e tristezza, i genitori hanno dunque deciso di non rivelarle l'arrivo del compleanno, così da poterlo festeggiare al ritorno a scuola.

I compleanni sono uno dei momenti più attesi dell'anno per molti bambini, ma in particolari condizioni possono trasformarsi in una fonte di stress e incomprensioni. È il caso di Isabella, una bambina di 10 anni di Chattanooga, Tennessee (USA), la cui famiglia ha preso una decisione apparentemente insolita, ma dettata solamente dall'amore nei confronti della piccola: posticipare la celebrazione del suo compleanno evitando di ricordarle la vera data in cui ricorre l'anniversario della sua nascita.

Tale decisione, recentemente raccontata dal padre Kyle Philipp su TikTok, nasce dal fatto che Isabella è una bimba con un disturbo rientrante nello spettro autistico, una condizione che rende molto più complessa la gestione delle emozioni e la comprensione di situazioni astratte. Pertanto, visto che il compleanno della piccola cade in un periodo in cui, a causa delle Feste, è particolarmente difficile pianificare eventi e coinvolgere molti invitati, i genitori hanno scelto di attuare questa strategia per evitare che la bambina potesse sentirsi a disagio per la mancanza dei suoi amici.

Una data difficile da celebrare

Isabella è nata il 2 gennaio, una data decisamente complicata per organizzare feste di compleanno, dato che amici e parenti sono spesso irraggiungibili a causa delle vacanze natalizie. Due anni fa, i genitori di Isabella avevano provato a organizzare una festa, ma i partecipanti erano stati talmente pochi rispetto al numero degli invitati che, l’anno successivo, preferirono optare per una cena più intima con la famiglia e l’amica del cuore di Isabella. Anche questa scelta però lasciò Isabella confusa e stressata. "Non riusciva a comprendere perché i suoi amici non fossero lì proprio il giorno del suo compleanno" ha spiegato Kyle.

Un compleanno diverso

Quest'anno, Kyle e sua moglie hanno dunque deciso di affrontare la situazione in modo diverso, non rivelando alla figlio che il 2 gennaio fosse il suo compleanno, così da poter rimandare la festa all'11 gennaio, quando sarebbe stata di nuovo a scuola e i suoi amici avrebbero potuto partecipare. "Non sa leggere il calendario – ha raccontato Kyle su TikTok, spiegando come la bimba sia anche dislessica e interessata da un problema nell'elaborazione uditiva – Sa che il suo compleanno è il 2 gennaio, ma non ha modo di sapere esattamente quando arriva".

Il giorno del suo compleanno (quello vero), Isabella lo ha quindi trascorso senza rendersi conto della ricorrenza, anche se mamma e papà le hanno comunque riservato qualche piccola attenzione in più per coccolarla con il suo piatto preferito e piccoli regali "rimasti" da Natale.

"Abbiamo mostrato a Isabella tanto amore in modo silenzioso" ha raccontato Kyle, aggiungendo come lui e sua moglie si siano più volte guardati con occhi colmi di orgoglio e affetto per la loro figlia.

Una festa con lo sguardo al futuro

Dopo il ritorno a scuola, Isabella ha finalmente potuto festeggiare insieme ai suoi amichetti, anche se Kyle teme che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la figlia possa comprendere il concetto dietro alla posticipazione del suo compleanno. Nel frattempo, continueranno a fare tutto il possibile per garantirle una giornata speciale, anche se non sempre coinciderà con la sua data di nascita. "Alla fine, tutto questo impegno vale la pena se Isabella è felice".