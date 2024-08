La parrucca anti-capricci per calmare i bambini diventa virale: “Non sappiano perché, ma funziona”

Sofia just laughs at the naughty step now so we’ve had to up the ante and introduce the naughty wig #parenting #misbehaving #supernanny #parentingtips #parentinghack #reality #toddler #toddlersoftiktok #gentleparenting #dadsoftiktok #babiesoftiktok #viralvideo #viral #fyp

♬ sad hamster meme sound – CrazyToastCat