La morning routine: il trend che consolida le buone abitudini È uno dei format più visti sui social, si tratta di video quotidiani in cui influencer e persone comuni condividono quello che fanno al mattino per iniziare al meglio la giornata. Prendendo spunto da skincare, colazioni golose e qualche stranezza, ognuno può costruire la “routine del mattino” sulle proprie esigenze, focalizzandosi sulle abitudini più salutari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basta fare una ricerca veloce online per accorgersi della viralità del fenomeno: i video contrassegnati dal tag #morningroutine contano quasi 30 miliardi di views. È facile immaginarsi il perché. Sia personalità del web che persone comuni amano mostrare alla community le piccole abitudini quotidiane, chi in modo più realistico, chi romanticizzando il momento. Di conseguenza anche gli spettatori prendono spunto per creare la propria routine del mattino, influenzati in modo positivo da un trend che può aiutarci davvero a migliorare le nostre giornate.

Certo, ci sono giorni in cui l'obiettivo è solo uscire di casa in tempo, ma focalizzarsi su un risveglio lento fatto di tanti gesti pensati per il nostro benessere può fare davvero la differenza a lungo andare. La routine, infatti, cioè una serie di azioni ripetute in modo costante nel tempo, ha un effetto benefico sul nostro cervello e contribuisce ad abbassare lo stress. Vale la pena provarci, perché per fortuna non serve fare grandi cose! Per svegliarsi bene al mattino è essenziale anche andare a dormire presto, se si comincia la giornata con 8 ore di riposo corpo e mente ringrazieranno.

Un'ottima abitudine mattutina per contribuire al metabolismo energetico e alla fisiologica funzionalità del sistema nervoso è l'integrazione di magnesio, un minerale prezioso per il buon funzionamento dell'organismo, è infatti il sale più presente nelle nostre cellule insieme al potassio. Magnesio Supremo Stick è pensato per essere già pronto all'uso, ideale anche per le mattinate più frenetiche: si beve senza l'utilizzo di acqua e ha un piacevole gusto di limone e lime. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'assunzione leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

Leggi anche

Al mattino serve poi una colazione buona e nutriente, e guai a mangiarla mentre si guarda il cellulare o si rispondono alle mail. La morning routine è pensata proprio per essere un momento tutto per sé, può durare pochi minuti o un'ora, l'importante è costruirla in base alle proprie possibilità e rispettarla il più possibile: solo così ne trarremo giovamento. C'è chi poi al mattino ama allenarsi, o magari fare giusto un po' di stretching, chi invece preferisce dedicarsi alla cura della pelle e dei capelli, ma anche leggere qualche pagina di un libro è un'ottima idea. Nessuna buona abitudine è sbagliata se accompagnata dal sorriso. E se ogni tanto ci saranno imprevisti o giornate no, nessun problema, la routine che funziona è quella flessibile!

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.