Il rituale del mattino per bimbi e genitori: così il risveglio non si trasforma in capricci e litigi

A cura di Sophia Crotti

La mattina tra la levataccia che la sveglia per andare a scuola, dai nonni o al centro estivo, comporta, le poche ore di sonno, il lavoro a cui i genitori devono arrivare puntuali, si possono consumare vere e proprie liti tra le mura di casa.

Ma si possono mettere in atto alcuni trucchetti, per rendere la routine del mattino efficace e priva di grida e litigi tra genitori e figli, come spiega alle pagine di Parents la psicologa pediatrica Ann Louise T. Lockhart.

Svegliarsi un po’ prima della sveglia

Questo consiglio vale sia per i bambini che per i genitori, svegliarsi una ventina di minuti prima di quanto si pensa sia necessario, aiuta tutti a compiere ogni azione con maggiore calma.

È importante ricordare anche che se i genitori hanno ben chiari gli orari di ingresso a scuola dei figli e di inizio della loro giornata lavorativa, per i bambini non è lo stesso, la loro concezione del tempo è diversa da quella degli adulti e mettere loro fretta è solo molto stressante.

Per questo è meglio svegliarli un po’ prima, così che abbiano il tempo di adattarsi alla nuova giornata e non si rischi di fare troppo tardi.

Non rimandare a domani quello che potresti fare oggi

Per rendere la mattina meno stressante, si può cercare di preparare tutto il necessario al risveglio, la sera prima, tra le azioni che si possono mettere in atto vi sono:

preparare lo zaino

preparare il pranzo al sacco o la merenda, lasciarla in frigo in modo da doverla solo mettere nello zaino l’indomani mattina

scegliere i vestiti e l’intimo

controllare che tutti i compiti siano stati fatti

caricare i dispositivi elettronici

fare la doccia: doccia o bagno caldo, prima di andare a dormire, possono anche migliorare la qualità del sonno del bambino e minimizzare i tempi l’indomani mattina.

Insegnare ai bambini l’indipendenza

I bambini sono in grado già a 3 anni di vestirsi da soli, quindi è importante anche delegare, lasciandoli liberi di scegliere come vestirsi, di mettere da soli nello zaino quaderni, libri e merende, senza sostituirsi a loro, quando sono ormai in grado di fare le cose da soli.

Questo permetterà anche di avere meno pressione.

Scegliere una colazione semplice da cucinare e leggera

La colazione è molto importante per i bambini, una volta conosciuti i loro gusti, è importante preparare il giorno prima la pietanza o fornire loro uno snack leggero e semplice da preparare:

fiocchi d’avena e latte

frullati di frutta e latte

pane integrale e marmellata

pancake e crema spalmabile

yogurt e frutta

Svegliarsi prima permette anche ai bambini di poter fare colazione con calma e poter così essere energici, carichi per la giornata e meno inclini ad innervosirsi.

Avere una pronta e precisa time line

Si possono costruire degli orologi in cartoncino o dare vita ad una griglia con un gessetto su una lavagna, sulla quale si elencano queste azioni che i bimbi devono fare in mattinata:

fare colazione

lavare i denti

lavarsi la faccia

andare in bagno

scegliere i vestiti

vestirsi

pettinarsi i capelli

mettere la merenda nello zaino

controllare che nello zaino ci sia tutto

Ogni volta che il bimbo avrà fatto un’azione potrà mettere una spunta nella tabella o girare e spostare le lancette dell’orologio di cartoncino. Questa attività renderà per lui divertente prepararsi la mattina e lo aiuterà a avere un’idea del tempo e di come è scandito.