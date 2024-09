video suggerito

"Così mia figlia è pronta in 40 minuti": il trucco salva-tempo della mamma per il ritorno a scuola Il trucco funziona anche se la figlia è troppo piccola per leggere l'orologio: al posto delle lancette vengono usati i colori per indicare le varie attività da svolgere prima di uscire di casa.

Le mattine dei genitori possono essere una vera corsa contro il tempo: svegliare i bambini, combattere con le loro proteste assonnate, farli vestire, fare colazione e uscire di casa in tempo per la scuola è spesso una sfida, specialmente dopo le vacanze estive. Una mamma gallese ha però condiviso un trucco che promette di rivoluzionare la routine mattutina delle famiglie, facendo risparmiare tempo ed energia grazie ad un "orologio multicolor".

Colori al posto degli orari

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, molti bambini faticano a tornare alle vecchie abitudini dopo il relax delle vacanze estive, e svegliarsi presto diventa una sfida. Natalie Evans, madre di due bambini, ha quindi ideato un metodo che potrebbe risolvere il problema.

In un post diffuso sui social Evans ha raccontato che sua figlia Layla non ha ancora ben chiaro il concetto di tempo e puntualità.

"Dirle che ha pochi minuti per prepararsi non sortisce alcun effetto" ha spiegato nel video. Dunque, per far comprendere alla piccola la necessità di rispettare certi orari, Evans ha adottato una soluzione visuale che, garantisce, fa sì che la figlia sia pronta ogni mattina in meno di 40 minuti.

Utilizzando un orologio analogico, la donna ha suddiviso il quadrante in sezioni colorate, ognuna delle quali corrisponde a una specifica attività della routine mattutina. Ha colorato, ad esempio, il segmento tra le 12 e l'1 di rosso per indicare i cinque minuti dedicati al risveglio. A ogni colore ha poi associato un'attività: svegliarsi, fare colazione, lavarsi i denti e vestirsi.

Secondo Natalie, questa suddivisione del tempo visiva ha avuto un impatto significativo su sua figlia, permettendole di comprendere meglio il passaggio del tempo e rendendo più efficienti le loro mattine.

"Può essere utilizzato anche dopo la scuola per attività come i compiti, il tempo trascorso davanti allo schermo e le routine della buonanotte" ha aggiunto.

Trucco geniale o idea irrealizzabile?

Il video in cui la mamma illustra il suo metodo ha rapidamente guadagnato popolarità sui social, attirando centinaia di commenti entusiasti su Instagram.

Molti utenti hanno lodato il trucco, definendolo "geniale" e "rivoluzionario", e qualcuno ha anche suggerito ulteriori miglioramenti, come l'aggiunta degli orari esatti accanto alle attività per aiutare i bambini a imparare a leggere l'orologio.

Tuttavia, non tutti sono stati convinti dalla trovata della Evans: alcuni genitori ritengono che l'idea di prepararsi in soli 40 minuti rimanga un sogno irrealizzabile per le proprie famiglie, definendo il metodo troppo stressante per le loro esigenze quotidiane.