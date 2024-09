La colazione incide sul rendimento: uno studio dimostra l’importanza di iniziare la giornata mangiando sano Quante volte ci siamo sentiti dire che “la colazione è il pasto più importante della giornata”? Oggi abbiamo un motivo in più per non saltarla. Oltre ad aumentare l’energia e migliorare la salute in generale, infatti, una colazione bilanciata migliora anche il rendimento scolastico degli studenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guai a saltare la colazione. Ce l'ha ripetuto la mamma e perfino il dottore, ma perché il primo pasto della giornata pare essere quello più importante? Finora sapevamo che i motivi erano diversi: intanto la colazione arriva dopo un digiuno molto lungo, quello notturno, e il nostro organismo necessita quindi di una buona dose di energia per mettere in moto tutte le sue funzionalità. È stato dimostrato anche che chi salta la colazione aumenta il rischio di sviluppare disturbi cardio-vascolari, e inoltre il primo pasto è in grado di dettare le buone abitudini di tutta la giornata. Se si fa una colazione golosa e ricca il giusto non si arriverà affamati ai pasti successivi, e sul lungo periodo riusciremo ad avere un migliore stile di vita.

Ma un nuovo report ha svelato che sono soprattutto i più piccoli a giovare dei benefici di un buon pasto al mattino. Secondo i ricercatori di tre università australiane che hanno pubblicato i risultati sul Journal of School Psychology gli studenti tra i 12 e i 16 anni che al mattino fanno scelte salutari riescono ad avere voti migliori e vivono lo studio con meno ansia. Un'ottima notizia soprattutto in vista del back to school: pare infatti che saltare la colazione abbia lo stesso impatto negativo sulle prestazioni scolastiche di una colazione malsana, fatta di cibi d'asporto ricchi di grassi saturi e bevande zuccherine.

Cosa scegliere al mattino, quindi, per assicurarsi che la giornata parta col piede giusto? Tra i nutrienti da non farsi mancare rientrano di certo le fibre, che aumentano la sazietà e aiutano così le prestazioni mentali. PENNY. nella sua linea Welless ha inserito frollini senza zuccheri, flakes con crusca e perfino barrette ai cereali con cioccolato, prodotti ricchi di fibre e anche di gusto. Per mangiare sano, infatti, non bisogna di certo rinunciare alla golosità e al mattino è ideale non farsi mancare anche yogurt greco e frutta fresca.

Lo studio australiano ha coinvolto più di 600 studenti di tre istituti superiori, a tutti è stato fatto compilare un test composto da 70 domande di ogni materia e a fare meglio sono stati gli studenti che erano soliti mangiare pane, yogurt con pochi zuccheri o latte vegetale, muesli e tanta frutta fresca. Non solo, gli studenti hanno raccontato di essere anche più motivati e concentrati nello studio. Insomma, vale di certo la pena prendersi qualche minuto in più al mattino per riunire la famiglia e fare colazione tutti insieme.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.