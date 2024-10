video suggerito

"Non sei un pessimo genitore se la mattina non hai tutto sotto controllo" il video di una mamma Una mamma ha condiviso un video sulle due versioni di sé la mattina, quando tutto è andato secondo i piani o quando, al contrario, la mattinata è stata un caos. Una psicologa ha spiegato come rendere meno stressante la routine del mattino.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo ig di @organized_chaosblog

Una mamma ha condiviso su Instagram un video in cui da vita a due rappresentazioni di se stessa. Nel video sono rappresentate in maniera stereotipata una mamma definita “A” e una mamma definita “B”, intente a salire in macchina per percorrere entrambe, insieme ai rispettivi figli, il tragitto casa-scuola.

Il video della routine del mattino della mamma A e la mamma B

Nicole Vidaurre è mamma di 3 bambini, che su Instagram ha pubblicato un video in cui in maniera ironica racconta i drammi quotidiani che i genitori si trovano a vivere per conciliare i propri orari lavorativi con quelli dei bambini.

Il video è ambientato nell’automobile della donna che, in una prima scena entra di corsa in auto, con i capelli scompigliati, il pigiama addosso e tra le mani la tazza di caffè che non è riuscita a bere. “Muoviamoci, siamo in ritardo, veloci. Oh no, dove sono le mie chiavi” la donna è evidentemente agitata, reduce da una mattinata durante la quale ha faticato a svegliare e preparare i bimbi per la scuola.

Nella seconda parte del video Vidaurre sale sull’auto vestita di tutto punto, con gli orecchini abbinati alla sua camicetta, serena con tra le mani un’enorme borraccia, mentre dice ai suoi bambini: “Ei ragazzi, sarà una bellissima giornata per tutti noi”.

I commenti degli utenti sono stati i più disparati, tra chi le scrive: “Beata te che riesci ad essere anche la mamma B”, e chi le dice: “Io sono sempre come la mamma A, ma a differenza sua dimentico il caffè in cucina dopo averlo preparato”.

Quasi la totalità degli utenti, concorda nel dire che non si può essere o l’una o l’altra versione, perché tutti i genitori sono in perfetto equilibrio tra incastri che solo un’agenda egregiamente organizzata permette di realizzare, e il caos più totale.

I consigli della psicologa per una serena routine mattutina

Nel video, la stessa mamma ricopre entrambi i ruoli, quello della donna tranquilla e organizzata e quello della donna agitata, che tra lavoro e famiglia non riesce a gestire tutto senza provare una fortissima ansia. La psicologa Sanam Hafeez ha infatti spiegato, alle pagine di Parents che è normalissimo non essere sempre perfette, anzi, ma che è sempre meglio per i bambini, evitare, per questo, di farsi prendere dall’ansia.

“Anche se cerchiamo di nasconderlo i piccoli capiscono quando siamo agitati o irritati, e se la routine della mattina è fatta di forte pressioni, ansie e un caos generale, questa può influenzare l’intera giornata del bimbo”. La psicologa con queste parole non accusa le mamme, anzi le invita a non farsi carico di tutto da sole, stilado una lista di alcuni consigli per rendere la routine del mattino meno coatica:

Prenditi il giusto tempo: secondo la psicologa esiste un modo, imprevisti a parte, che possa rendere la routine mattutina meno stressante, svegliarsi cioè con qualche minuti in anticipo. “Non sentitevi in colpa se sveglierete i vostri bimbi anche una mezz’ora prima, questo renderà tutti voi meno stressati e non vi obbligherà ad uscire di casa a 2 minuti dal suono della campanella”.

secondo la psicologa esiste un modo, imprevisti a parte, che possa rendere la routine mattutina meno stressante, svegliarsi cioè con qualche minuti in anticipo. “Non sentitevi in colpa se sveglierete i vostri bimbi anche una mezz’ora prima, questo e non vi obbligherà ad uscire di casa a 2 minuti dal suono della campanella”. Dai la colazione ai bambini: la psicologa sottolinea quanto spesso i bimbi facciano i capricci e siano rallentati nelle azioni del mattino, solo perché sono affamati, per tanto invita i genitori a proporre ai piccoli pietanze preparate il giorno prima e di tenere sempre in auto uno snack se i bimbi appena svegli hanno deciso di non voler mangiare.

la psicologa sottolinea quanto spesso i bimbi facciano i capricci e siano rallentati nelle azioni del mattino, solo perché sono affamati, per tanto invita i genitori a proporre ai piccoli pietanze preparate il giorno prima e di tenere sempre in auto uno snack se i bimbi appena svegli hanno deciso di non voler mangiare. Ascolta un po’ di musica in auto: se in casa la mattinata è stata davvero caotica, e nulla è andato secondo i piani, bisogna sfruttare il tempo in auto per rilassarsi un po’, la psicologa invita dunque i genitori a mettere in auto una canzone che piaccia molto ai bimbi, o di proporre loro un’attività interattiva come “diciamo a turno tutti una parola che inizia con la A”.