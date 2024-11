video suggerito

“La mia mamma adottiva ha fatto un immenso regalo alla mia mamma biologica”: la storia di Alicia Alicia Mae Holloway è una ballerina americana che ha raccontato la sua adozione attraverso i social. La ragazza ha scoperto un gesto immenso d’amore che la sua mamma adottiva ha fatto fin dalla sua nascita nei confronti della sua mamma biologica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits_ TikTok

Alicia Mae Holloway è una ballerina americana che ha deciso di raccontare attraverso i suoi social un gesto d'amore infinito che la sua mamma adottiva ha fatto per anni nei confronti della sua mamma biologica.

L'adozione di Alicia Mae Holloway

Hollaway è stata adottata alla nascitaè stata adottata alla nascita, da quelli che finché ne ha memoria chiama mamma e papà poiché la sua mamma biologica l'aveva avuta da una relazione extraconiugale e, sapendo di non poterle assicurare una vita dignitosa, come racconta la ragazza alle pagine di Today.com, ha deciso di darla in adozione. "Non provo e non ho mai provato rabbia nei suoi confronti, mi ha dato la vita e due genitori meravigliosi, non avrei potuto chiedere di meglio" ha rivelato la ragazza a Today.com.

La madre biologica di Hollaway, nel momento in cui in ospedale stava lasciando la bimba alle cure della sua mamma adottiva, Evelyn, scoppiò a piangere. Evelyn le chiese se ci stava ripensando e la donna rispose che non avrebbe mai potuto rivelare dell'esistenza di quella bimba, nata da una relazione extraconiugale, ma che soffriva all'idea di non avere mai più nella vita sue notizie. Così Evelyn decise di fare un gesto di immenso amore nei confronti di quella donna che le stava donando la possibilità di essere madre, oltre a donare una famiglia amorevole alla propria bambina.

Il video che racconta il gesto d'amore

Nel video che Alicia Mae Holloway ha registrato e postato su TikTok, la ballerina ripercorre quel gesto d'amore che la sua mamma adottiva a sua insaputa e fin dalla sua nascita faceva ogni sei mesi per la sua mamma biologica. "Ogni giugno e ogni dicembre, da quando sono nata, la mia mamma adottiva manda alla mia mamma biologica una mia foto e gli aggiornamenti su come cresco e come sto".

La ragazza spiega a Today.com che questo è stato il patto d'amore che ha legato le due donne alla sua nascita, Evelyn avrebbe aggiornato ogni 6 mesi la donna sulle condizioni della ragazza. "Ha sempre saputo che ero una ballerina, che me la cavavo a scuola e che ero una brava ragazza, senza che io me ne accorgessi" racconta emozionata lei nel video.

Quando la ragazza ha compiuto 18 anni ha deciso di incontrare la sua mamma biologica eppure, racconta nel video, non ha provato niente. "Con lei condividevo il DNA e mi aspettavo una scena da film fatta di lacrime e abbracci, invece non ho provato niente se non della gratitudine".

Holloway ha raccontato che ad essere scoppiate in lacrime sono state invece le due donne: "La mia mamma biologica ha fatto un regalo immenso alla mia mamma adottiva e penso che in quel momento se ne siano davvero rese conto entrambe" ha raccontato lei a Today.com, spiegando anche che quel gesto ha rincarato in lei l'idea che la sua mamma biologica le avesse fatto un grande dono, regalandole due genitori speciali, amorevoli e altruisti.