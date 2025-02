video suggerito

Due gemelle adottate incontrano per caso la loro mamma biologica in un supermercato: “Siamo grate al destino” Marielle e Mireille Landry sono state adottate all’età di 3 mesi, ma per caso, in un centro commerciale distante un’ora e mezza da casa loro, hanno incontrato la loro mamma biologica, che da quel momento fa parte della loro vita. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @housecoatmommy

Ci sono alcuni incontri che sembrano dimostrare che le storie di ciascuno di noi sono legate da un filo rosso invisibile, che rimane ben saldo anche quando una mamma che non può proprio crescere le sue gemelline, decide di darle in adozione. È il caso delle due gemelle identiche Marielle e Mireille Landry, figlie di una ragazza madre che le ha abbandonate alla nascita, ma che a 12 anni, uscite da una cabina fotografica in un centro commerciale hanno conosciuto per la prima volta la loro mamma biologica.

La storia dell’adozione delle due gemelle identiche Marielle e Mireille Landry

Le due piccole Marielle e Mireille Landry all’età di 3 mesi sono state adottate dalla famiglia adottiva dove sono cresciute. Nella vita non hanno mai saputo nulla della loro mamma biologica, come raccontano in un video su TikTok, dal momento che la loro adozione era un’adozione chiusa, caratterizzata dall’assenza di dialogo tra la famiglia adottiva e quella biologica, se non che al momento del parto la loro mamma aveva 15 anni e non aveva le possibilità economiche per crescere le sue due bambine. Le due ragazze sono state quindi cresciute dalla loro famiglia adottiva, che ha riservato loro tutto l’amore necessario a crescere forti, sportive e indipendenti, fino a che un giorno, nel 2004, al termine di una partita di calcio, hanno deciso di trascorrere il resto del pomeriggio in un centro commerciale con le compagne di squadra.

Il grande supermarket distava circa un’ora e mezza da casa e le due gemelle hanno deciso di girarlo e di fermarsi in una cabina con le amiche per scattare qualche fotografia. Una volta entrate nella cabina fotografica e tirata la tenda, si sono però accorte che qualcuno, prima di loro, aveva dimenticato nell’apparecchio alcune fotografie appena scattate. “Non sapevamo chi fossero le due ragazze raffigurate, ricordo che abbiamo pensato avessero circa 25 anni”.

Il gruppo di ragazze, capitanato dalle due gemelle, allora 12enni, ha deciso di girare il supermercato fino a che qualcuna non avrebbe trovato le proprietarie delle fotografie. Ad un certo punto voltandosi hanno notato che la loro mamma si era fermata a parlare con due ragazze, esattamente identiche a quelle ritratte nella foto. “Ci siamo chieste come facesse nostra madre a conoscere le due ragazze e la risposta è stata sbalorditiva”.

L’incontro tra le due gemelle e la mamma biologica

La mamma adottiva delle due ragazze, Lorena, stava parlando con una faccia molto seria alle due ragazze bionde, ritratte nella fotografia. Le gemelle si sono avvicinate a lei con la fotografia in mano e a quel punto la donna le ha guardate negli occhi e ha spiegato loro che si trattava proprio della loro mamma biologica e di sua sorella. Ma il destino non ha smesso qui di regalare nuove trame alle due ragazze, la donna indossava la stessa maglietta di una delle due gemelle.

La mamma biologica ha spiegato alle ragazze di averle riconosciute, grazie alle fotografie che la loro mamma inviava ripetutamente al centro di adozioni di riferimento e di aver dunque appositamente lasciato la fotografia nella cabina dopo averle notate.

Marielle ha raccontato nel video di aver sentito il sangue raggelare, tutte le domande che da sempre avrebbe voluto porle, in quel momento sono scomparse dalla sua mente, lasciandole la mente completamente vuota. “Ci siamo fermate a mangiare insieme e la nostra mamma biologica ci ha raccontato di come aveva conosciuto il nostro papà biologico, che ormai viveva in Zambia”. Le due ragazze hanno spiegato di aver provato una sensazione di estraneità e al contempo familiarità con quella donna. Da quel momento in avanti le due gemelle hanno iniziato a incontrare ripetutamente la loro mamma biologica, senza che questo cambiasse nulla del rapporto con la loro famiglia adottiva. “I nostri genitori sono la coppia innamorata che ci ha cresciute fino ad ora, ma siamo grate alla vita di averci fatto conoscere la nostra mamma biologica” ha concluso Marielle.