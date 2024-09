video suggerito

I gemelli “virtuali” nati a 4 mesi di distanza: il racconto della mamma e la lotta contro gli hater Una mamma americana ha risposto per le rime ai commenti negativi apparsi sui social per criticare la particolare definizione utilizzata per i suoi due figli adottivi, venuti al mondo con pochi mesi di differenza e cresciuti praticamente come gemelli: “Non accetto la cattiveria e l’ignoranza” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Credits: Instagram/@@kaitlin_harris

Kaitlin Harris, mamma americana di quattro bambini, ha recentemente attirato l’attenzione sui social media per la sua particolare situazione familiare. Harris e il marito hanno infatti adottato tre dei loro quattro bimbi, due dei quali sono stati definiti dalla stessa madre "gemelli virtuali".

I piccoli Seth e Miles, entrambi adottati alla nascita, sono infatti venuti al mondo a soli quattro mesi di distanza l'uno dall'altro e sono stati cresciuti dai loro genitori come se fossero gemelli biologici.

Gemelli virtuali: un legame unico

La storia della famiglia di Kaitlin comincia circa sei anni fa, quando dopo la diagnosi d'infertilità decide, insieme al marito, d'intraprendere la strada dell'adozione. Dopo mesi e mesi di difficoltà e lungaggini burocratiche, la coppia, che vive nelle Utah, riesce finalmente ad accogliere Josie, una bellissima bambina afroamericana.

I due però capiscono di avere ancora tanto amore da offrire e dunque avviano la pratica per adottare un secondo bambino, Seth, che entra a far parte del clan degli Harris poco dopo la nascita.

Dopo aver adottato il piccolo però, la madre biologica di Josie contatta la coppia per proporre l'adozione di un altro bimbo in arrivo. La donna non aveva la possibilità di crescerlo e desiderava che i due bambini, Josie e il nascituro, crescessero insieme. Nonostante la vicinanza temporale tra le adozioni, Kaitlin e suo marito hanno quindi accettato subito l'idea.

Ora, dopo quattro anni, i due bambini vivono come veri gemelli, condividendo fasi di crescita, abitudini e passioni simili.

"Li vestiamo allo stesso modo e sono inseparabili, amano le stesse cose", ha spiegato Harris, sottolineando quanto il loro legame sia forte.

Credits: Instagram/@@kaitlin_harris

Le critiche online e la risposta della madre

Tuttavia, nonostante l'apparente lieto fino della vicenda (tra l'altro la famiglia si è arricchita di un quarto figlio, nato contro tutti i pronostici dei medici), Harris e suo mario ha dovuto affrontare alcuni commenti spiacevoli sui social media.

Qualche utente ha infatti sollevato domande scomode sulla famiglia, chiedendosi se i bambini avessero lo stesso padre e mettendo in dubbio l'adozione di uno dei due, data la diversa etnia.

Harris ha però risposto con fermezza ad ogni frase offensiva o sgradevole, affermando di voler educare le persone sul concetto di "gemelli virtuali"e sottolineando che, nonostante le differenze visibili, i suoi figli sono e rimangono fratelli a tutti gli effetti.

"Chiamarli gemelli virtuali è l'unico modo per definite dei bambini cresciuti insieme fin dalla nascita" ha dichiarato.

Al netto di hater e qualche decina di commenti inopportuni, il messaggio di Harris ha comunque ricevuto un grande sostegno da parte degli utenti social, i quali hanno anzi espresso frustrazione e sconforto l'ignoranza mostrata da alcuni commentatori.

"Non devi per forza avere legami di sangue con qualcuno per essere suo fratello" è una delle frasi più apprezzate sotto uno dei numerosi post del profilo Instagram della donna. "L'ignoranza è brutta, ma la tua famiglia è meravigliosa".