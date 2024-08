Intervista la figlia ogni primo giorno di scuola della sua vita: il video di un papà diventa virale

video suggerito

Il primo giorno di scuola è sempre un'emozione, ma un papà americano ha fatto in modo che l'inizio dell'ultimo anno di liceo della figlia fosse davvero indimenticabile.

Per 13 anni, il meteorologo Ray Petelin ha infatti documentato il primo giorno di scuola della figlia Elizabeth con una breve intervista, immortalando così la sua crescita e i cambiamenti che diventavano via via sempre più visibili.

In occasione dell'ultimo primo giorno di scuola della figlia, che oggi ha 17 anni, Petelin ha quindi deciso di realizzare un collage con tutti i filmati raccolti nel corso del tempo, condividendo poi il montato finale su TikTok come omaggio alla sua bimbam, ormai diventata grande.

Un modo per registrare i progressi della crescita

Come spiegato dallo stesso Petelin al sito Newsweek, l'idea delle interviste era nata quando Elizabeth si apprestava a cominciare l'asilo. Petelin voleva infatti creare un ricordo speciale, già immaginando mostrare le immagini alla figlia quando sarebbe arrivato il suo ultimo anno di liceo.

Quando però la bambina iniziò le elementari, l'uomo si rese conto di quanto i cambiamenti anno per anno fossero evidenti già in quella fase dell'infanzia. Petelin decise così di continuare con le interviste lungo tutto il percorso scolastico di Elizabeth, trasformando il momento dell'intervista in una vera tradizione di famiglia.

Stesso schema, sogni differenti

In ogni video, Elizabeth si è sempre presentata facendo lo spelling del proprio nome, riproducendo il canovaccio della prima clip. A quel punto era il turno di Ray di porre la domanda fatidica: "Cosa vuoi fare da grande?".

Come mostrato dalla clip diventata rapidamente virale sui social, le risposte di Elizabeth sono sempre cambiate nel tempo, passando dai sogni infantili di diventare una maga o una maestra, fino all'ultima intervista in cui ha espresso la volontà di diventare fisioterapista o infermiera.

Conclusa l'intervista, papà Ray concludeva le riprese ricordando alla figlia quanto lui e sua moglie fossero orgogliosi di lei.

La commozione dei social

La cilp condivisa su TikTok ha raggiunto oltre 34 milioni di visualizzazioni e ha raccolto migliaia di commenti da parte di utenti che hanno lodato il padre per aver catturato momenti così preziosi. Molti hanno anche espresso il desiderio di iniziare una simile tradizione con i propri figli.

Lo stesso Petelin si è detto molto sorpreso del successo riscontrato dal suo piccolo montaggio, anche se l'emozione più forte è stato quel mix di gioia e nostalgia data dal vedere l'infanzia e l'adolescenza della figlia sintetizzate in poco più di un minuto.

"É successo tutto in un batter d'occhio" ha commentato. E di certo non si riferiva alla brevità del video.