Il trend della lampada strana con cui i ragazzi raccontano la famiglia che avrebbero voluto avere

A cura di Sophia Crotti

Il trend della lampada strana sta spopolando su TikTok. L'hashtag è nato dal racconto diffuso online da un ragazzo che dopo aver descritto una famiglia meravigliosa e un lavoro altrettanto magnifico, si è girato verso la lampada accorgendosi di essersi appena risvegliato da un sogno. Sulla piattaforma social, dunque, molti ragazzi con l'hashtag #lalampadastrana declinato in diverse lingue, hanno iniziato a raccontare la famiglia che vorrebbero avere.

Cosa significa il trend della lampada strana

Diversi utenti su TikTok si sono cimentati nel dare una spiegazione a questo trend. Il termine "lamp start to look weird", ossia "la lampada strana inizia a sembrare strana" sembra essere nato da un racconto circolato online, di cui non è mai stata verificata la veridicità. Come spiega sulla piattaforma kimberleyonline, una tiktoker americana dal racconto circolato online si leggeva di un ragazzo che spiegava la sua vita meravigliosa, per poi svegliarsi di soprassalto, guardare il lampadario e accorgersi che era strano, dunque risvegliarsi dal coma.

@agianoooo ogni volta che qualcosa sembra andare bene la lampada è strana ♬ original sound – audios

Michael Howell, un altro tiktoker, ha raccontato invece che, ripreso dai social, il trend sembra raccontare delle vite da sogno: "I ragazzi dicono di avere una famiglia da sogno, un lavoro da sogno, i genitori orgogliosi di loro, ma poi guardano il lampadario e si accorgono che è strano, esattamente come durante un sogno si cerca di correre e non si riesce, prendono così consapevolezza che ciò che stanno vivendo non è vero".

Il trend è spopolato in tutto il mondo e TikTok è invasa da video di ragazzi che grazie all'hashtag raccontano i loro traumi familiari.

Il trend della lampada strana

Sui social si trovano diverse interpretazioni della storia da cui il termine "Lampada strana" ha avuto origine, qualcuno dice che quel racconto era fatto da un ragazzo da poco risvegliatosi dal coma, qualcun altro da un individuo che sognando immaginava una famiglia molto diversa dalla propria. In ogni caso in Italia e nel mondo molti ragazzi stanno condividendo video in cui utilizzano questo hashtag per raccontare un disagio legato alla propria famiglia, un utente scrive: "Quando la mattina di Natale mi sveglio e i miei genitori non stanno litigando e mi danno tutto l'affetto del mondo, ma la lampada inizia a sembrare strana"; un'altra ragazza pubblica il suo video della lampada strana scrivendo: "Mi sveglio con mia mamma che mi abbraccia e mi dice quanto mi ama e quanto è orgogliosa di me, ma improvvisamente inizio a notare che la lampada è un po'strana". Un'altra ancora racconta: Quando mi sveglio con una famiglia felice, un padre che mi ama con cui parlo della scuola, dei miei amici e dei miei problemi mi accorgo che la lampada è un po'strana".

Il trend permette anche ad alcuni utenti di raccontare la nostalgia per un parente venuto a mancare, come nel caso di un'utente che condivide il video di lei bambina con il suo nonno scrivendo: "Sono con il mio nonnino, mi sto divertendo e improvvisamente la lampada inizia a diventare strana".

Le nuove generazioni di genitori, non rimangono all'oscuro di questi trend, anzi ne fanno buon uso per raccontare i loro sogni in merito all'esperienza scolastica dei figli, come @bianca.cristofani che racconta di essere andata a prendere sua figlia a scuola e di averla trovata felice di essere stata all'aperto per fare lezione, libera di esprimere la sua opinione e creatività perché le insegnanti le hanno fatto fare esperienza dei suoi limiti e confini, per poi aggiungere alla fine del video che è solo un sogno dal momento che poi la lampada inizia a farsi strana.