video suggerito

“Temevo che mia figlia avesse un problema agli occhi, ma mi stava solo prendendo in giro”: il racconto di una mamma La donna si era spaventata dopo aver che la figlia continuava a guardarla strizzando gli occhi. Dopo i sospetti per un problema alla vista e le rassicurazioni della pediatra però, la ragione dello strano comportamento è finalmente venuta a galla: “Mia figlia mi stava imitando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un video condiviso su TikTok ha mostrato come anche i comportamenti più inconsapevoli dei genitori possano influenzare i loro bambini. Taylor Alderman, madre della piccola Mac, ha vissuto un momento di inaspettata consapevolezza dopo aver notato un comportamento insolito nella figlia, che inizialmente l'aveva preoccupata.

I sospetti dopo uno strano comportamento

Tutto è iniziato quando Taylor ha osservato la piccola Mac strizzare gli occhi in modo curioso. La prima ad accorgersene era stata la nonna di Mac, la quale aveva notato che la bimba continuava ad aprire e chiudere gli occhi mentre era intenta a scrutare Taylor che stava lavorando al computer.

Quando la nonna ha chiesto alla figlia se avesse notato qualcosa di simile in precedenza, Taylor ha ammesso di non aver mai visto la bambina comportarsi in quel modo. Così, quando la situazione si è ripetuta qualche settimana dopo, la donna ha deciso di registrare un video da inviare al pediatra.

Nel video, poi caricato su TikTok, la bimba strizzava continuamente gli occhietti mentre guardava la madre, che si trovava dietro la telecamera. Un comportamento che Taylor temeva potesse indicare qualche problema agli occhi, come miopia o secchezza oculare. Dopo aver mostrato il filmato al medico, però, il pediatra non ha manifestato grande preoccupazione, decidendo di attendere il prossimo controllo per esaminare meglio la situazione.

Una sorpresa inaspettata

La soluzione del mistero però, non ha dovuto attendere un responso medico. Quando Taylor ha ripreso a usare il computer davanti alla figlia, infatti, la bimba ha subito ricominciato quello strano movimento con le palpebre.

"Mac stava giocando con i suoi giocattoli davanti a me e si è girata per vedere cosa stavo facendo, è venuta dritta verso di me sorridendo e ha iniziato a sbattere le palpebre intenzionalmente – ha raccontato Taylor al sito di Newsweek – Ha anche riso dopo, come se stesse facendo la sciocca"

Davanti a quel sorriso malizioso, la madre ha finalmente capito cosa stesse succedendo: la figlia non aveva problemi agli occhi, ma la stava semplicemente imitando. Taylor, infatti, è miope e, quando legge o usa il computer senza gli occhiali, tende a strizzare gli occhi in continuazione. La piccola Mac aveva notato quel gesto e lo stava scimmiottando per gioco.

I bambini notano tutto e provano a imitare i grandi

Resasi conto della situazione, Taylor ha deciso di riprendere a indossare gli occhiali e in effetti la bambina ha smesso di strizzare gli occhi. Un bel sollievo per la madre, che però ha anche ammesso di essersi sentita un po' sciocca per essersi fatta prendere in giro in questo modo da una bimba così piccola.

Il video pubblicato da Taylor su TikTok ha ottenuto 2,1 milioni di visualizzazioni e i commenti hanno mostrato che non è sola in questa esperienza. Molti genitori hanno raccontato episodi simili: c’è chi ha notato la propria nipotina fare versetti mentre si toccava la schiena, imitando un familiare alle prese con gli acciacchi dell'età, o chi ha scoperto che il figlio aveva ereditato uno strano modo di ridere dal genitore.

"È assolutamente incredibile ciò che i nostri bambini e i nostri bambini piccoli percepiscono e che noi non ci rendiamo nemmeno conto di fare. Può essere esilarante, umiliante o, nel mio caso, una scoperta importante", ha affermato Taylor, conscia di come quest'esperienza possa essere un'utile lezione per tutti i genitori: i bambini ci guardano e l'esempio dei grandi è la prima forma d'insegnamento.