7 figli raccontano come i loro genitori hanno reso magica la loro infanzia: “Mamma mi spediva lettere dalle fate”

A cura di Sophia Crotti

Molly Wadzeck Kraus, una scrittrice statunitense, ha condiviso su X un post in cui chiedeva ai genitori se conoscessero dei trucchetti, dei giochi in grado di rendere l’infanzia dei propri figli magica. 7 ragazzi si sono sbizzarriti nel raccontare le proprie storie d'infanziache possono diventare, però, degli spunti per i genitori.

Perché è importante che i bambini credano nella magia

La psicoterapeuta Andrea Dorn ha spiegato alle pagine dell’Huffpost perché è importante creare insieme ai bambini delle situazioni in cui con delle semplici bugie bianche, si faccia credere loro che la magia esiste.

“Esperienze del genere per i bambini sono memorabili perché rompono il regolare ordine degli eventi e lasciano un impatto emotivo che supera di gran lunga il piccolo gioco di magia messo in atto”.

Il bimbo, come spiega la psicoterapeuta, quando vede i suoi genitori fare per lui qualcosa di speciale e che nessun altro saprebbe fare, si sente importante, apprezzato e amato, molto più che quando vive esperienze ordinarie.

“Un’avventura, una tradizione, un qualsiasi gesto cambia la routine e viene proposto inaspettatamente al piccolo, provoca in lui delle sensazioni di meraviglia e senso di appartenenza che migliorano la sua visione del mondo e la percezione di se stesso”.

I 7 racconti di un'infanzia magica

La scrittrice Molly Wadzeck Kraus ha ricevuto moltissime risposte al post su X in cui chiedeva: “Cos’è quella cosa che i vostri genitori facevano e ha portato la magia nella vostra infanzia?”. Ma 7 di queste sono state memorabili e facili da riprodurre per creare un momento magico con i propri bambini:

Portare l’estate in inverno: Karolyn S. ha spiegato di quando sua madre, in pieno inverno, costruiva con sedie e asciugamani una tenda in salotto, nella quale facevano finta di ripararsi dal sole. “Organizzavamo un picnic sulla spiaggia, perché lei diceva di poter portare il sole anche in inverno, ora lo faccio con le mie figlie”.

Karolyn S. ha spiegato di quando sua madre, in pieno inverno, costruiva con sedie e asciugamani una tenda in salotto, nella quale facevano finta di ripararsi dal sole. “Organizzavamo un picnic sulla spiaggia, perché lei diceva di poter portare il sole anche in inverno, ora lo faccio con le mie figlie”. La polvere di fata per dormire: Jenna F. racconta di quando sua nonna, in vacanza, per farla addormentare tirava fuori una fialetta sulla quale c’era scritto “polvere di fata”, era composta da borotalco misto a un po’ di brillantini, bastava una spolverata sul cuscino e lei dormiva immediatamente. Ora usa questa pratica con le sue bambine.

Jenna F. racconta di quando sua nonna, in vacanza, per farla addormentare tirava fuori una fialetta sulla quale c’era scritto “polvere di fata”, era composta da borotalco misto a un po’ di brillantini, bastava una spolverata sul cuscino e lei dormiva immediatamente. Ora usa questa pratica con le sue bambine. Le orme della fatina dei denti: Suzanne P. ha spiegato che sua madre, quando perdeva un dente, le faceva trovare sul comodino dei piccoli cumuli di borotalco, che rappresentavano i piedini della fatina appena passata a ritirarlo.

Suzanne P. ha spiegato che sua madre, quando perdeva un dente, le faceva trovare sul comodino dei piccoli cumuli di borotalco, che rappresentavano i piedini della fatina appena passata a ritirarlo. La tradizione del Natale: Susanne C. ha spiegato quanto fosse importante per lei e i fratelli che ogni Natale vi fossero delle calze che la madre riempiva con caramelle e balocchi fingendo che fosse stato Babbo Natale. Le lasciava anche dei campanellini, dicendo che l’uomo barbuto li aveva persi dalla slitta.

Susanne C. ha spiegato quanto fosse importante per lei e i fratelli che ogni Natale vi fossero delle calze che la madre riempiva con caramelle e balocchi fingendo che fosse stato Babbo Natale. Le lasciava anche dei campanellini, dicendo che l’uomo barbuto li aveva persi dalla slitta. Le lettere dalle fate: Sara M. ha spiegato di come sua madre le scrivesse lettere per fingendo che quel testo lo avessero scritto le fate. Nei racconti le creature incantate narravano le loro storie, facendo riflettere la bambina su temi importanti.

Sara M. ha spiegato di come sua madre le scrivesse lettere per fingendo che quel testo lo avessero scritto le fate. Nei racconti le creature incantate narravano le loro storie, facendo riflettere la bambina su temi importanti. Il pigiama caldo: un utente spiega che sua madre era solita riscaldargli il pigiama sul termosifone prima che andasse a dormire, ma diceva lui che erano stati dei folletti a farlo."Vi consiglio di provarlo con i bambini, dormire diventa una coccola”.

un utente spiega che sua madre era solita riscaldargli il pigiama sul termosifone prima che andasse a dormire, ma diceva lui che erano stati dei folletti a farlo."Vi consiglio di provarlo con i bambini, dormire diventa una coccola”. Il potere di fermare la pioggia: certi viaggi in auto possono essere davvero noiosi, ha spiegato un utente, ma non quelli con suo padre, che affermava di essere in grado di fermare la pioggia in auto. Mentre guidava schiacciava un pulsante e la pioggia smetteva di battere sopra la carrozzeria dell’auto. In realtà stavano passando sotto ad un cavalcavia, ma da piccoli pensare che il proprio papà aveva i superpoteri era bellissimo.