video suggerito

La frase da non dire ai figli per cercare di appassionarli alla lettura: il vecchio consiglio della scrittrice Durante un intervento allo show di Jimmy Fallon, la scrittrice per bambini Judy Blume aveva consigliato ai genitori di utilizzare la psicologia inversa per invogliare i figli a tuffarsi nella lettura: “Non dite mai che quel libro è il vostro preferito. Non lo leggeranno mai”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un’epoca in cui tablet e smartphone occupano sempre più tempo nelle giornate dei bambini, molti genitori continuano ad affannarsi nella ricerca dei metodi più efficaci per far appassionare i propri figli alla lettura. Eppure, nonostante gli sforzi di mamme e papà, le nuove generazioni sembrano sempre meno attratte dai libri, preferendo di gran lunga guardare brevi video su Internet o addirittura ascoltare podcast mentre sono intenti a svolgere altre attività.

Spesso infatti, proporre insistentemente libri da leggere o imporre la lettura come un obbligo finisce per allontanare i bambini invece di incuriosirli. Ma allora come può un genitore solleticare la curiosità di un figlio per spingerlo a sostituire lo schermo con una storia da scoprire pagina dopo pagina? Su questa domanda aveva provato a rispondere a suo tempo la scrittrice Judy Blume, storica autrice di narrativa per ragazzi, che in un vecchio intervento al Tonight Show di Jimmy Fallon aveva proposto un metodo tanto semplice quanto geniale: usare la psicologia inversa.

La strategia

In un video del 2023 recentemente ripreso anche dall'HuffPost UK, Blume aveva condiviso un trucco che, a suo dire, funziona non solo con la lettura ma anche in molti altri ambiti della vita quotidiana.

"Ai genitori dico sempre: ‘Non dite loro che questi erano i vostri libri preferiti da piccoli'. Non fatelo. Non vorranno leggerli, perché la mamma non è considerata cool". Piuttosto, ha suggerito la scrittrice, i genitori dovrebbero farsi furbi e lasciare i libri in giro per la casa, in bella vista sul tavolo, magari esclamando qualcosa come "Oh, non penso che tu sia pronto per questo".

Per Blume, basta quindi un pizzico di mistero per fare leva sull'innato spirito di ribellione dei ragazzi, e trasformare la lettura in un'irresistibile sfida.

Le reazioni social: "Funziona davvero"

Il consiglio dell'autrice aveva mandato in visibilio di il conduttore Jimmy Fallon ("É un genio" aveva esclamato) ma il vulcanico showman non era stato certo l'unico a salutare con entusiasmo un suggerimento ben più profondo di quanto potesse sembrare, in quanto fa leva su una delle caratteristiche peculiari dei più giovani: il desiderio di testare i confini imposti dagli adulti.

Sotto al post si sono infatti moltiplicati i commenti di chi aveva sperimentato con successo un'idea simile. "Nostro figlio ha letto di nascosto il libro di testo di medicina di mio marito perché lui, senza pensarci troppo, ha detto che era solo per adulti" ha raccontato una madre. Qualcuno ha invece scritto di aver sperimentato sulla propria pelle l'efficacia del trucchetto: "Ho letto Harry Potter quando mia madre ha detto: questo libro è troppo da grandi per te. Confermo che funziona".