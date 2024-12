“Lasciamo lentamente la classe” il nuovo trend di TikTok tra i banchi di scuola

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

credits: TikTok

È una nuova tendenza su TikTok che risponde all’hashtag “slowly excaping class”, e vede i ragazzi impegnati ad avvicinarsi alla porta dell’aula, mentre il docente spiega o durante la visione di un film con la classe, con tanto di banco e materiale scolastico su quello.

Il trend che non preoccupa gli insegnanti

TikTok è invasa da video di ragazzi che trascinano lentamente il banco, mentre il docente è di spalle alla classe, rivolto verso la lavagna, per poi immobilizzarsi immediatamente, non appena lui si gira verso gli alunni. Come se stessero giocando ad un, due tre stella, i ragazzi cercano di avvicinarsi alla porta della classe per correre via liberi dalla costrizione dell’orario scolastico o di una lezione che sono ormai stanchi di ascoltare. I ragazzi si riprendono con i cellulari, nelle scuole in cui questi non sono stati messi sotto chiave dai loro insegnanti, e divertiti replicano il trend in ogni classe.

I docenti, però, sembrano non aver preso questa challenge come qualcosa che mina la loro attività in classe o la loro autorità, rispondendo alla stessa sorridendo. Alle pagine di Parents, la mamma di un'alunna in terza media ha raccontato che la professoressa della ragazza si è limitata a delineare con un pennarello rosso il perimetro dei banchi, così da riconoscere eventuali spostamenti, ridendo della nuova challenge.

La professoressa, spiega alle pagine della testata, che nessuno degli insegnanti ha visto i suo ruolo sbeffeggiato o minato da questo trend ripetuto in classe, da un lato perché spesso coincide con l’avvicinarsi della ricreazione o del cambio dell’ora, in secondo luogo perché si tratta di un’attività spensierata e del tutto innocente. “I ragazzi tornano poi a seguire la lezione, è normale che siano stanchi e a volte facciano delle cose che noi adulti riteniamo sciocche, basta rispondere con il sorriso, perché se con loro l’insegnante è riuscito a creare un rapporto di fiducia reciproca, il rispetto prescinde da qualsiasi challenge su tiktok” ha spiegato la docente.

Secondo la mamma la risposta divertita degli insegnanti è anche dovuta al fatto che questa challenge è molto sincera, per quanto non vadano certo incentivati gli studenti a metterla in atto, si tratta di uno scherzo divertente che dopo un sorriso e un rimprovero termina. La donna dice di aver chiesto a sua figlia quale sia il significato di questa sfida su TikTok: “Lei mi ha risposto che il significato era esattamente quello che vedevo, alunni stanchi di seguire, annoiati dalla lezione a ridosso dell’intervallo, cercano di sgattaiolare fuori dall’aula, niente di più”.

La donna si è detta molto contenta di poter riversare la sua apprensione e attenzione su una prossima challenge di TikTok che sarà magari più spaventosa e meno semplice di questa da decifrare. Motivo per cui secondo lei anche gli insegnanti, quando vedono gli alunni comportarsi così non si preoccupano troppo.