Mamma spiega perché a volte il suo bimbo non è puntuale a scuola: "Ogni mattina ne succede una diversa" Una mamma ha elencato una serie di divertenti motivi che talvolta portano il suo bimbo di 5 anni ad essere leggermente in ritardo a scuola, per far sentire tutti i genitori meno sbagliati davanti alle domande di bidelli o insegnanti.

A cura di Sophia Crotti

La campanella suona, gli alunni si siedono un po' chiassosamente in classe, l'insegnante chiude la porta per iniziare la lezione ed ecco che arrivano di corsa i ritardatari, genitori sudati e bimbi col fiatone, dopo aver percorso correndo il vialetto davanti a scuola.

Katylin Wittenburg, si è trovata a dover rispondere alle domande dei bidelli o dei docenti, che le chiedevano il perché del ritardo dei suoi bimbi a scuola più volte, stanca di inventare scuse ha deciso di pubblicare su TikTok un video divertente in cui spiega come ogni mattina accada qualcosa di diverso e inspiegabile che li porta a volte ad arrivare tardi. Il video, che ha raccolto molti consensi divertiti è stato volto a non far sentire sbagliati o a disagio i genitori, che si fanno in 4 per gestire i loro figli e tutti i piccoli imprevisti.

Il video della mamma su TikTok

Un gingle simpatico si può sentire sotto le parole frettolose e divertite della mamma che spiega di aver dovuto giustificare il ritardo di appena 7 minuti del suo bambino di 5 anni.

"Fossero stati 40 minuti avrei almeno potuto inventare che avevo dovuto portare il piccolo dal dottore, ma in 7 minuti cosa poteva essere successo?".

A questo punto la mamma ha iniziato a elencare una serie di motivi per i quali qualche mattina le capita di accumulare anche pochi minuti di ritardo:

"Perché mio figlio non vuole andare a scuola"

"Perché ha deciso di dipingere il muro con il dentifricio e io ho deciso di aspettare che finisse, supportando l'arte"

"Ha iniziato a perdere sangue dal naso e ha starnutito e io ho dovuto ripulire quella che a tutti gli effetti sembrava la scena del crimine".

Intervistata da Today.com la mamma ha spiegato che talvolta i motivi da elencare sarebbero tantissimi, addirittura risalenti a 3 giorni prima. A volte si è un po' in ritardo perché si è così esausti da non riuscire a far fronte alle lotte mattutine che a volte si instaurano con i bambini, altre perché si è in ritardo con le faccende domestiche e si fatica a trovare una maglietta pulita per il proprio bimbo.

Doversi giustificare per pochi minuti di ritardo, una volta ogni tanto, porta i genitori ha sentirsi imperfetti ha spiegato lei a Today.com: "Ho condiviso questo video perché volevo dire a mamme e papà un po' in ritardo, che non sono soli, dal momento che c'è sempre un senso di vergogna quando ti chiedono il perché del tuo ritardo, è come se ti stessero dicendo che non sei stato un bravo genitore".

Sotto al video tantissimi genitori hanno commentato aggiungendo i motivi che, se avessero un modulo di 3 pagine da compilare ogni volta che i loro bimbi arrivano un po' in ritardo a scuola, scriverebbero senza ombra di dubbio. Qualcuno ha spiegato che il proprio bambino si è accorto in auto di non avere le scarpe, un altro che non voleva partissero con l'auto perché il suo cagnolino immaginario non voleva salire in macchina. Avevo bisogno di un caffè rivela qualcun altro. Tutti, messi con le spalle al muro, però, finiscono per dare la colpa al traffico, però, proprio per non essere giudicati.

La mamma ha spiegato a Today.com che secondo lei sarebbe da abolire il modulo giustificativo del ritardo dei bimbi, quando si tratta di pochi minuti, senza capacitarsi del motivo per cui serva spiegare il perché, talvolta ovvio, di 5 minuti di ritardo a scuola. Alcuni insegnanti sotto al suo video hanno spiegato che si incuriosiscono a leggere o ascoltare il perché del ritardo dei bambini, ma che il loro obiettivo non è certo giudicarli.