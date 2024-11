video suggerito

Il trend del regalo post-parto, che da gesto d’amore si è trasformato in un privilegio per pochi Spopola su TikTok la moda del push-present, il regalo che i neo-papà fanno alle loro compagne per aver appena partorito. Tra diamanti e borse firmate, un gesto romantico si è presto trasformato in una gara sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

credits: TikTok

Spopola su TikTok il trend del push-present, si tratta di un regalo, più o meno costoso che il partner lascia alla propria compagna, il giorno stesso del parto, per ringraziarla di aver dato alla luce il proprio bambino. Un video, però, in particolare ha dato il via a una serie di polemiche da parte degli utenti che si sono chiesti se si può davvero paragonare ad un regalo di valore la nascita di un figlio.

Il privilegio dei regali post-partum

Scrivendo nella barra di ricerca di TikTok “Push-present” si vedranno comparire centinaia di video di donne intente a spacchettare regali costosissimi, ancora in vestaglia, dopo aver partorito.

Tra chi mostra mazzi di 100 rose blu, diamanti luminosissimi, preziosi orologi e buste di brand di alta moda, si trovano anche video di mamme che stilano una vera e propria lista dei regali che vorrebbero dopo aver partorito e di donne che suggeriscono cosa è meglio regalare alla propria compagna.

Tra i centinaia di contenuti compare anche quello registrato dalla coppia composta da Jett e Campbell Puckett. L’uomo si avvicina al letto sul quale la donna ha da poco partorito con un pacco firmato Hermes dicendole: “Ecco questo è il regalo per aver dato alla luce la nostra bambino, aprirlo per te sarà la seconda cosa più emozionante del giorno”. La donna lo apre e compare all’interno del pacchetto una borsa Craie Keller 25 Epsom, costatagli, come spiega in un video precedente, circa 35.000 dollari, che corrispondono a poco più di 32.000 euro.

La donna è visibilmente contenta ed emozionata e lui la incalza con altre parole d'amore: “Sono andato in missione per te, che sei la persona più speciale che io conosca, sono fortunato ad averti come moglie e madre dei miei figli e questo regalo esprime la mia gratitudine” . A questo punto gli utenti sotto il video si sono chiesti se regali di questo genere siano davvero un atto d’amore o piuttosto un tentativo di sfoggiare il proprio patrimonio.

Qualcuno scrive che il suo regalo per aver partorito è stato suo figlio, l’unica cosa che lei e il compagno potevano permettersi: “Un regalo per aver partorito? Il muto da 12.000 dollari che non ho ancora finito di pagare”. Qualcun altro, invece, divertito scrive: “E io che non ho ricevuto neanche una barretta di cioccolato dopo il parto”.

Alle pagine di Today.com si legge che questa moda sembra essere spopolata proprio grazie ai vip, sempre in grado di potersi regalare pacchetti del calibro di una parure di diamanti, come nel caso del parto gemellare di Jennifer Lopez, un orologio firmato Franck Muller e tempestato di diamanti per Jessica Alba e un anello da 10 carati per Beyoncé.

Un gesto romantico si è così presto tramutato in una gara a chi fa il regalo più bello, rendendo poco importanti i regali alla portata di tutti, siano un panino al prosciutto crudo o un piatto di sushi a cui la mamma ha rinunciato per 9 mesi o un semplice bigliettino d’amore. Un commento infatti fa riflettere: “E se si rinunciasse al regalo post-partum sfarzoso per investire quei soldi nelle altissime spese che la nascita di un figlio comporta?” a dimostrazione del fatto che da regalo romantico il push-present si è trasformato in un privilegio per pochi.