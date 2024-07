Viaggio nell’ospedale di lusso di New York, dove un parto costa quasi 40.000 dollari e si regalano profumi di Chanel

video suggerito

Da qualche tempo un ospedale di lusso a New York ha iniziato a far parlare di sé per una pratica post-parto decisamente fuori dall'ordinario: regalare kit firmati di Chanel alle neo-mamme.

La struttura è il New York-Presbyterian Alexandra Cohen Hospital for Women and Newborns presso il Weill Cornell Medical Center, noto per il costo elevato delle sue prestazioni, persino per una città dai prezzi folli come la Grande Mela, e da qualche mese ha attirato l'attenzione di media e curiosi grazie ai doni esclusivi distribuiti alle proprie pazienti.

La sorpresa griffata per le pazienti d'élite

Lo scorso aprile ad esempio, l'agente immobiliare Chloe Tucker Caine, conosciuta soprattutto per la partecipazione al reality di Netflix Owning Manhattan, ha rivelato in un inaspettato unboxing il prezioso contenuto di una borsa regalo che le era stata data al momento di tornare a casa con il suo bebè: un profumo, un detergente per il viso e un rossetto, il tutto rigorosamente firmato Chanel.

Oltre al costoso kit di cosmesi – il cui valore commerciale complessivo si aggira intorno ai 230 dollari – nell'elegante sacca Tucker ha anche trovato un biglietto di congratulazioni "Avec le compliments" del celebre marchio di moda.

"Questo piccolo gesto è stato molto significativo per me, mi ha fatto sentire bene in un momento difficile" ha dichiarato la neo-mamma, che presa dalla frenesia delle prime settimane di maternità ha aspettato più di un mese prima di aprire la gift bag.

Una prassi di lusso

Quello di Chloe Tucker Caine non è però il primo video che ha mostrato al Web le dispendiose "coccole" dell'Alexandra Cohen Hospital. Già nel 2023 un'utente TikTok conosciuta come "Manhattan Mama" (il cui profilo oggi non è più visibile) aveva spacchettato la sua sacchetta omaggio griffata trovando al suo interno un rossetto, un mascara e un profumo.

Ma come può una struttura ospedaliera permettersi simili omaggi alle proprie pazienti? Stando alle diverse testimonianze delle ex-pazienti, uno dei principali motivi risiede nell'esorbitante costo delle parcella per i ricoveri pre e post-partum.

Secondo il racconto di una mamma blogger curatrice della pagina Brooklyn Farm Girl, nel 2017 il costo di una notte in una stanza privata era di 385 dollari, un tariffario che alla luce del generale rincaro dei prezzi post-COVID potrebbe essere ulteriormente lievitato.

A ciò vanno poi aggiunti i costi delle terapie e dei servizi di assistenza pre e post-natali, come presenza h24 di personale dedicato, corsi di allattamento e trattamenti medici considerati all'avanguardia. Il tutto per arrivare ad una cifra complessiva finale che si aggira tra i 35.000 e i 47.000 dollari, anche se alcune mamme nei vari forum di confronto asseriscono di aver ricevuto parcelle di 70.000 dollari, coperte solo in parte dall'assicurazione.

Per quanto riguarda gli omaggi luxury, invece, secondo il sito del New York Post il programma di donazione delle borse regalo sembrerebbe essere iniziato dopo che l'ospedale ha ricevuto una donazione di 1,5 milioni di dollari da Chanel nel 2004, un'operazione piuttosto comune negli States, dove la quasi totalità della sanità è privata e le strutture ospedaliere necessitano di fondi e supporto da parte di benefattori e grandi aziende.

In passato, l'ospedale aveva anche un accordo di sponsorizzazione con Ralph Lauren, che forniva vestiti per neonati alle mamme al momento delle dimissioni.