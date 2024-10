video suggerito

Ci si può concedere abbuffate di sushi, panini al crudo e cibo spazzatura dopo il parto? Il parere dell'esperta Spopolano online video di donne che appena dopo il parto si concedono enormi abbuffare di sushi o cibo spazzatura, abbiamo chiesto alla dottoressa Floriana Carbone quale sia l'alimentazione corretta da seguire dopo il parto per il benessere proprio e del bambino.

Intervista a Dott.ssa Floriana Carbone Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano

A cura di Sophia Crotti

Non di rado sui social compaiono video di mamme che hanno appena partorito il loro bimbo e dopo mesi di privazioni si concedono abbondantissime mangiate di sushi, già nel letto di ospedale mentre allattano il loro piccolo.

Lo stesso accade con enormi panini farciti con prosciutto crudo e maionese o junk food. Recentemente una famosa catena di fastfood ha utilizzato proprio l’immagine di neomamme intente ad addentare quel panino ricolmo di pollo fritto, di cui si erano private per l’intera gravidanza.

Seppur si possa empatizzare con queste donne, soprattutto con quelle che per il rischio di contrarre la toxoplasmosi, hanno dovuto privarsi di molti alimenti, ci spiega la dottoressa Floriana Carbone, Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano, che è importantissimo in realtà cercare di non lasciarsi andare ad abbuffate e seguire una dieta equilibrata.

“È importante sia per perdere i kg presi durante la gravidanza che per riassumere i nutrienti necessari persi durante l’allattamento, che per avere energie a sufficienza per rispondere alle esigenze dei bambini” ha detto Carbone a Fanpage.it.

dott.ssa Floriana Carbone (Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano)

Appena dopo il parto una donna può mangiare ciò che vuole o è bene che continui ad alimentarsi in maniera sana, come durante la gravidanza?

Un’alimentazione sana è molto importante dopo il parto, sia per perdere i kg assunti durante la gravidanza, ma anche e soprattutto per mantenere il corpo in salute con cibi ricchi di nutrienti che diano la forza necessaria per sostenere i duri compiti di una neomamma.

Il discorso vale ancora di più per le donne che decidono di allattare, azione che fisicamente può essere faticosa e che richiede un maggior dispendio di acqua, proteine e calcio che vanno integrati attraverso un’alimentazione sana. Infatti nel primo periodo post partum la neo mamma deve seguire un regime alimentare vario, ricco di proteine, frutta e verdura, con circa 500 kcal e 17 g di proteine in più al giorno, che possono essere integrate con latte, latticini, frutta, legumi e vegetali.

Quali alimenti non possono mancare dopo il parto?

Innanzitutto cibi cotti al forno, molto meglio di quelli fritti, e conditi con olio d’oliva, che al suo interno ha acido oleico fondamentale per la maturazione del sistema nervoso del bambino.

Ai pasti principali non devono mai mancare i vegetali da abbinare ai cereali, pasta, orzo, farro e riso integrale, fondamentali per tenersi in forma e per regolarizzare le funzioni intestinali materne. Ma sono anche molto importanti le proteine di qualità come carne e pesce. Importantissima è la verdura a foglia verde, perché ricca di acido folico, vitamina A, calcio e ferro e anche i legumi sono importantissimi per i tessuti e il sistema nervoso del neonato

Ci sono dei cibi da evitare durante l’allattamento?

In generale chi allatta può mangiare tutto ma dovrebbe cercare di evitare cibi potenzialmente allergizzanti, ricchi di istamina o istamino liberatori come per esempio crostacei, frutta secca, selvaggina, alimenti piccanti o conservati o alimenti con sapori sgradevoli.

Ovviamente vanno evitati i superalcolici che possono inibire la montata lattea e causare nel lattante ipoglicemia, vomito o diarrea e stati di sedazione. Andrebbe limitato il caffè, il cacao, bevande a base di cola, perché hanno un effetto stimolante per il bebé, una volta escreti nel latte materno.

Un'abbuffata di sushi, junk food e panini al prosciutto crudo dopo il parto ce la si può concedere?

A mio avviso no. Poi ad una donna che era ricettiva alla toxoplasmosi e che ha rinunciato a lungo ai salumi, nessuno vieta di fare uno spuntino col crudo subito dopo il parto, ma senza abbuffarsi. È importante curare l’alimentazione non eccedere con gli insaccati, ma neanche con il sushi, poiché c’è il rischio che il pesce crudo sia contaminato con il parassita anisakis che si trova nello stomaco di pesci e molluschi e poi dia vita ad un’intossicazione alimentare nell’uomo.

Le accortezze di cui abbiamo parlato valgono anche per le donne che decidono di non allattare?

Sì, magari eviterei di aumentare l’assunzione di latticini e formaggi, perché il rischio sarebbe quello di un’eccessiva introduzione di calcio con annessi effetti collaterali.

