Il "piano diabolico" della mamma per ritagliarsi del tempo libero: "Ora nel fine settimana ho la casa tutta per me" Una donna americana ha spiegato su TikTok di aver "tramato" per avvicinare il figlio al golf, così da fargli passare intere mattinate fuori casa insieme al padre: "Così vincono tutti"

Con una scenda degna di un villain da film d'azione, una madre americana ha rivelato su Tiktok il proprio piano "diabolico" per potersi godere un po' di tranquillità durante il weekend.

Protagonista della storia è McKenna Cobb, una mamma di 29 anni che sfoggiando un sorrisetto compiaciuto e brindando con una tazza al successo delle sue macchinazioni, ha spiegato ai propri follower il capolavoro machiavellico che l'ha portata a raggiungere un duplice obiettivo: fare in modo che il figlio si dedicasse ad attività salutari e ottenere la casa tutta per sé per qualche ora ogni settimana.

La strategia

Come raccontato dalla stessa McKenna, il mosaico ha iniziato a prendere forma fin da quando il figlioletto aveva circa un anno di vita. Il piccolo sembrava infatti molto interessato allo sport e alla vita all'aria aperta e McKenna ha intravisto in questa inclinazione la chiave per attuare la propria strategia.

Dopo aver coltivato e incentivato le passioni del bambino, un Natale McKenna ha quindi deciso di regalargli un set da golf giocattolo per indirizzarlo ai principi di uno sport sano e che, soprattutto, richiede molto tempo per essere praticato.

Così, anno dopo anno il bambino ha iniziato ad appassionarsi sempre di più al gioco, fino a decidere di praticarlo come sport. Ogni weekend pertanto il figlio e il marito di McKenna prendono la sacca delle mazze ed escono per godersi la mattinata tra prati verde e tentativi di andare in buca.

"Ho condizionato mio figlio per fare in modo che gli piacesse il golf" ha spiegato la donna su TikTok, soddisfatta per la buona riuscita del suo piano.

"Ora sono le 8 del sabato mattina e sarò a casa da sola per almeno le prossime quattro ore, quindi cin cin".

I commenti

L'ironico video di Cobb ha macinato in pochi giorni più di 800mila visualizzazioni e centinaia di commenti, molti dei quali scritti da genitori entusiasti e che avrebbero voluto avere la stessa idea quando i loro figli erano più piccoli.

"Questa è una vittoria per tutti. Che bella esperienza di legame con il papà e prendi un po' di tempo per te stessa, mamma. Bel lavoro!" plaude un utente. E c'è anche qualcuno che la vorrebbe come Presidente: "Canditati e insegnai ancora, Regina!"