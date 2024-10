Divertire il bambino a costo zero è possibile: il trucco della mamma diventa virale

video suggerito

È possibile passare intere mattinate in sala giochi a un costo decisamente contenuto? Sì, se i giochi in questione sono spenti. È questo lo stratagemma che Caitlin French, una giovane mamma americana, ha trovato per far divertire il suo bimbo in modo semplice ed economico. L'idea, condivisa sui social, ha però scatenato il popolo del web, equamente diviso tra chi ha apprezzato la trovata della donna e chi, invece, la accusa di essere una scroccona.

La rivelazione durante una passeggiata

Come raccontato dalla stessa Caitlin nel corso di una recente intervista al sito Newsweek, la donna adora fare passeggiate alle prime luci del mattino sul lungomare di Ocean City (New Jersey) insieme al figlioletto Cyrus, di appena 19 mesi. Il bimbo è infatti solito svegliarsi intorno alle 6 di ogni mattina e se da un lato tale routine obbliga Caitlin a mettersi in moto molto presto, dall'altro offre ai due la possibilità di girovagare immersi nel silenzio e nella tranquillità di una città che ancora deve risvegliarsi.

Un giorno, durante una di queste passeggiate che, spesso, si concludono in un parco giochi, mamma e figlio si sono imbattuti in una piccola caffetteria collegata a una sala giochi. Sebbene fosse troppo presto perché l’area giochi fosse aperta, i gestori del locale hanno invitato Caitlin e Cyrus a esplorare lo spazio. È stato in quel momento che French ha scoperto come il bimbo si divertisse molto molto a giocare con i giochi spenti, scalando macchinine e premendo i pulsanti, senza che lei dovesse spendere un centesimo.

Il trucco condiviso su TikTok

French ha subito condiviso il suo "trucco" su TikTok, pubblicando un video in cui Cyrus gioca con una macchinina e simula di guidare. Poco importa se il gioco non risponde ai comandi: i colori sgargianti, le luci e le immagini che scorrono in loop bastano e avanzare per divertire il piccolo. Anzi, quando una volta la donna ha provato a inserire una moneta per attivare il simulatore, Cyrus si è spaventato e ha preferito tornare a giocare con il giochi spento.

Il video ha rapidamente raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni, dimostrando quanto questo suggerimento abbia risuonato tra altri genitori. Caitlin ha anche raccontato che tutto ciò che ha speso durante quelle ore di gioco è stato qualche dollaro per un caffè.

Le reazioni del pubblico

Nonostante il successo virale del video, i commentatori non hanno risparmiato la madre dalle critiche. Alcuni utenti hanno accusato French di non sostenere economicamente le attività locali. Caitlin ha però risposto che nonostante non utilizzi monete per far svagare il figlio, ogni volta che i due si recano in sala giochi la donna non manca di consumare al bar per non usare a scrocco gli spazi adiacenti alla caffetteria.

Altri utenti hanno invece salutato con favore l'iniziativa di Caitlin, sottolineando che se la madre avesse speso denaro per far giocare Cyrus, probabilmente il bimbo si sarebbe annoiato rapidamente, trasformando un momento di svago in una fonte di frustrazione per entrambi.