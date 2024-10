video suggerito

Il maxi-matrimonio low cost nel cuore di Londra: cento coppie sposate con appena 100 sterline L'evento è stato organizzato per celebrare il centenario dell'Old Marylebone Town Hall di Londra, storica location per matrimoni civili che nel corso della sua gloriosa storia ha assistito alle nozze di star del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo.

In occasione del suo centenario l'iconica Old Marylebone Town Hall di Londra – una delle location per matrimoni più ambite di Londra – ha celebrato 100 tra unioni civili e rinnovi di voti nuziali in un solo giorno, offrendo agli sposi la possibilità di vivere un momento da celebrità in una location storica che ha ospitato i matrimoni di star come Paul McCartney, Melanie Griffith (con Antonio Banderas) e Liam Gallagher.

Il tutto al modico prezzo di 100 sterline per coppia, una cifra decisamente simbolica per una cerimonia nel cuore di uno dei quartieri più importanti della capitale britannica e che, normalmente, richiederebbe tra le 600 e le 1.230 sterline (circa 1470 euro).

Celebrità per un giorno

Tra le coppie che hanno partecipato all'evento del primo ottobre era presente anche un giornalista della BBC, Thomas Mackintosh, il quale è stato uno dei primi del folto gruppo di sposini a pronunciare il fatidico "sì" insieme alla moglie Paige

Come raccontato dallo stesso Mackintosh, il suo Wedding Day era infatti iniziato ben prima dell'alba, quando alle 4.30 del mattino il rumore del phon della sposa lo ha destato bruscamente dal sonno, infrangendo tra l'altro l'antica superstizione che obbligherebbe il marito a non vedere la propria dolce metà prima della cerimonia.

Tradizioni e vecchie regole non potevano però valere in una giornata così fuori dal comune e tra book fotografici improvvisati e brindisi condivisi, i colleghi reporter di Mackintosh hanno coperto l'intero evento facendo video, fotografie e raccogliendo qualche storia meritevole di essere raccontata.

Sorpresa prima della proposta

Una delle vicende più curiose riportate dalla BBC è stata, ad esempio, quella riguardante Chris Jamieson-Green e la fidanzata (ora moglie) Samantha. Quando infatti Chris aveva accettato l'invito a partecipare al maxi-matrimonio collettivo, l'uomo non aveva ancora fatto alcuna proposta di matrimonio.

Solo qualche giorno dopo, approfittando di una romantica gita al parco naturale delle Yorkshire Moors, Chris ha chiesto a Samantha di sposarlo, aggiungendo – dopo aver incassato il suo "sì" – che aveva già pronta sia la data che la location per le nozze.

I due hanno così potuto celebrare il proprio amore insieme alle altre 99 coppie, organizzando un divertente servizio fotografico a bordo di un classico autobus londinese. Unica nota stonata? La pioggia battente che per lunghi tratti ha accompagnato gli sposi che entravano e uscivano dal municipio.

"Indipendentemente dal meteo, ci siamo divertiti – hanno raccontato Chris e Samantha – avevamo parenti provenienti da tutto il mondo e ci siamo fatti tante foto con ombrelli e impermeabili".

Un cane superstar

Non solo gli umani hanno partecipato alle nozze: alle varie cerimonie erano ammessi anche due animali domestici ciascuna coppia, e tra questi, il mattatore dell'evento è stato senz'altro il barboncino Marvin, un'autentica star locale, fresco vincitore di un prestigioso concorso canino.

I suoi padroni, Dan e Daisy McKinley, hanno infatti notato con divertimento come i flash dei fotografi e le attenzioni degli invitati fossero tutte per il loro cane, quasi facendo passare in sordina le nozze che si erano appena celebrate.

Applausi inattesi

Tra gli ultimi a sposarsi sono stati invece Daniel e Danielle Mason, una coppia di Fareham che, nonostante l'orario tardivo (il loro turno era fissato per le 21.30) hanno approfittato dell'attesa per qualche pinta insieme ad amici e parenti in un pub vicino all'Old Marylebone.

Camminando per le strade dopo il matrimonio, poi, i due hanno ricevuto sentiti complimenti dai passanti, i quali non capivano perché due novelli sposi avessero tutto quel seguito di telecamere e macchine fotografiche.

Una luna di miele lampo

La coppia formata da Filippa e Harry Grindrod ha invece deciso di non perdere tempo e di partire immediatamente per una luna di miele a Bruxelles. Dopo la cerimonia, la coppia ha preso la metro fino alla stazione di St Pancras, con il bouquet nuziale nel bagaglio a mano, e ha preso un treno per il Belgio.

Filippa ha raccontato di aver attirato molti sguardi curiosi mentre aspettava la partenza, mentre Harry ha ricordato con piacere il trattamento speciale ricevuto sul treno, con un inaspettato invito in prima classe da parte del personale di bordo e coppe di champagne a volontà. Ciliegina sulla torta di una giornata difficile da dimenticare