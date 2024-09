video suggerito

I consigli delle esperte per un matrimonio senza liti: "Spazio agli sposi e niente intrusioni, anche se si paga" Organizzare un matrimonio implica prendere decisioni scomode e pianificare ogni dettaglio della cerimonia. Ciò può essere fonte di stress e tensioni, ma per alcune esperte di galateo chiarire fin da subito le aspettative degli sposi può evitare molte situazioni spiacevoli.

Quando si organizza un matrimonio, le uniche cose che contano davvero sono l'amore della coppia e l'affetto di amici e parenti, accorsi a condividere con gli sposi un momento unico e indimenticabile. Almeno in teoria.

Nella realtà dei fatti le celebrazioni nuziali sono spesso una grande fonte di stress e melodramma, sia per chi li organizza, sia per chi vi partecipa.

"I matrimoni tirano fuori il peggio delle persone" riassume con una punta di cinismo Sherry Kuehl, nota editorialista per il Kansas City Star, che nel corso di un'intervento sul sito della CNN ha evidenziato come le pressioni economiche, le tante decisioni scomode e le lingue affilate di certi invitati possano contribuire creare tensioni e malumori in quello che dovrebbe essere un giorno di festa.

Per questo, esperte di etichetta come Lizzie Post, co-presidente dell'Emily Post Institute, e la stessa Kuehl hanno offerto alcuni preziosi consigli – sia per gli sposi che per i partecipanti alle nozze – che potranno far sì che il grande giorno si possa svolgere senza troppi intoppi.

La comunicazione è essenziale

La prima è quella di evitare di dare per scontato che tutti i partecipanti sappiano cosa aspettarsi.

Per Lizzie Post è infatti molto importante coinvolgere con largo anticipo tutte le persone coinvolte nell'organizzazione del matrimonio in una conversazione in cui i futuri sposi possano chiarire le loro aspettative e i loro desideri per la data fatidica.

Ciò permetterà a tutte le persone che ricopriranno ruoli cruciali nel rito nuziale e nella festa (testimoni, genitori della coppia, damigelle, parenti stretti etc…) a sapere senza ambiguità alcuna cosa ci si aspetta da loro. Ciò eviterà malintesi e tensioni durante la cerimonia.

Aiutare economicamente non significa comprare una quota dell'evento

Se è vero che oggi non è più così scontato che i genitori paghino interamente un matrimonio, talvolta nonni, parenti o anche amici stessi vogliono contribuire economicamente alla realizzazione dell'evento come gesto di affetto e vicinanza alla nuova famiglia che si sta formando.

Kuehl avverte però che chi offre un sostegno finanziario deve considerarlo come un regalo, senza aspettarsi di avere voce in capitolo sulle scelte della coppia. Il matrimonio rimane affare esclusivo degli sposi e anche se la cara zia ha pagato l'intero catering, dovrebbe astenersi da ficcare troppo il naso

In simili casi, Lizzie Post ribadisce poi l’importanza di comunicare chiaramente le aspettative legate ai contributi finanziari. Se ad esempio si ospita la cerimonia a casa propria, è essenziale discutere in anticipo le decisioni riguardanti l'organizzazione. Anche mettere per iscritto tali accordi può evitare futuri malintesi.

Accettare differenze culturali e di tradizioni

I matrimoni, in particolare quelli che uniscono famiglie di culture diverse, possono facilmente scatenare scontri di usanze e credenze. Post consiglia di mantenere una mente aperta e rispettare il più possibile le tradizioni, anche quelle che potrebbero sembrare strane o inappropriate (a meno di usi particolarmente eccessivi: in casi simili occorre mediare).

Kuehl aggiunge che di solito sono soprattutto nonni e genitori degli a dover accettare l’evoluzione delle tradizioni, senza arrabbiarsi se i figli scelgono di non seguire alcune di esse. Se la coppia, ad esempio decide di escludere un’usanza cara ai genitori, allora una possibile soluzione potrebbe essere quella di affidare loro il compito di organizzare quel singolo elemento della cerimonia.

Lasciare spazio alla coppia

Memo per amici e parenti: durante il matrimonio, molti ospiti desiderano passare del tempo con la coppia, ma è importante rispettare i loro spazi.

Post suggerisce che, se la coppia è seduta a mangiare da sola, bisogna evitare di interromperli. Anche se molti sposi scelgono di dedicare un momento per salutare gli ospiti ai tavoli, è essenziale non monopolizzare il loro tempo.

Come sottolinea Kuehl, gli ospiti devono essere consapevoli che gli sposi stanno bilanciando il loro ruolo di ospiti d'onore e di padroni di casa. E anche loro devono mangiare!

Festa sì, ma con moderazione

Se è vero che gli sposi desiderano che gli invitati si divertano, è altrettanto importante che gli ospiti conoscano i propri limiti, soprattutto riguardo al consumo di alcol. Myka Meier, un0altra esperta di galateo, raccomanda di evitare eccessi, per non rischiare comportamenti imbarazzanti o fuori luogo.

Bere acqua tra un drink e l'altro può aiutare a mantenere il controllo e godersi la festa senza esagerare.

Rispetto per il programma e la privacy

La stessa Meier ricorda poi come in simili eventi la puntualità sia fondamentale: presentarsi 20-30 minuti prima dell’inizio della cerimonia evita di disturbare momenti importanti.

Anche rispettare le regole sulla fotografia è essenziale: in molti matrimoni oggi si richiede di non scattare foto per non intralciare i fotografi professionisti.

Il matrimonio non è il momento per prendersi il centro della scena

Come conclude Kuehl, il giorno del matrimonio è tutto dedicato alla coppia. Gli ospiti, e in particolare i genitori, devono ricordare che non si tratta del loro momento, ma del coronamento del sogno degli sposi. Aiutare a facilitare l’evento senza cercare di prendere il controllo è il regalo più grande che possano fare. Sostenere, organizzare e rimediare agli imprevisti è il modo migliore per rendere il giorno speciale davvero indimenticabile.