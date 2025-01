Si risposano cinquant’anni dopo il loro divorzio: “È un privilegio poter cenare con il mio primo amore”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Una storia eccezionale quella di Bob Wenrich e Fay Gable, classe 1930 lui, 1935 lei, che nel 1951 sono convolati a nozze, la prima volta, in Pennsylvania.

I due, all’inizio della loro relazione, quando la donna aveva appena 16 anni, scoprirono una gravidanza e decisero di dare alla luce quel bambino, nonostante le difficoltà iniziali. Ma non tutte le storie hanno sempre un lieto fine, dopo aver dato al mondo 4 figli e aver vissuto anni difficili, costellati da sacrifici, decisero di divorziare nel 1975 a un passo dalle nozze d’argento.

La vita però è imprevedibile e lo scorso 8 dicembre i due, a 7 decenni dalle loro prime nozze, si sono trovati a pronunciare guardandosi negli occhi, nuovamente, il sì più importante della loro vita.

La storia di Bob e Fay: dal matrimonio ai loro 4 figli

Bob Wenrich e Fay Gable hanno raccontato la loro lunga e travagliata storia d’amore al Washington Post, i due si sono incontrati molto giovani all’età di 16 anni lei e 21 anni lui. Fay ha scoperto poco dopo l’inizio della loro relazione di essere rimasta incinta e così i due hanno deciso di convolare a nozze.

Dalla loro unione sono nati altri tre figli, ma le tante difficoltà affrontate, portarono la relazione a sgretolarsi, così nel 1975, a 24 anni dalle loro nozze divorziarono. I due, raccontano i figli alle pagine del Washington Post, però, si rispettarono sempre. “Mamma e papà si sedevano persino vicini in chiesa, si sono sempre rispettati molto e il loro divorzio è stato tutt’altro che caratterizzato da liti o odio” spiega Carol Smith, la loro figlia più piccola.

I due si risposarono ciascuno con un nuovo compagno ma, raggiunta la vecchiaia, rimasero entrambi vedovi. “Vederli soli mi dispiaceva allora ho iniziato a invitarli a casa mia per giocare tutti insieme a carte” spiega Carol. Quegli incontri sono stati la scintilla necessaria ai due per ritrovare l’amore perduto nel tempo, anche se raccontano al giornale di essere stati sicuri di essersi ritrovati quando una sera si sono recati al casinò della città e Bob ha registrato una grande vittoria: “Capii che il mio portafortuna era sempre stato Fay” ha detto l’uomo alla testata.

Le seconde nozze e la luna di miele al casinò

Tra le serate al casinò, le partite a carte a casa dei figli e qualche cena insieme, i due tornarono ad innamorarsi . “È stato come rivivere il nostro amore adolescenziale, ci siamo conosciuti nuovamente, perché negli anni eravamo cambiati, e ci siamo innamorati di nuovo” ha spiegato Fay Gable. I due hanno quindi deciso di convolare nuovamente a nozze, la figlia si è occupata di fermare una location il prima possibile mossa dalla felicità: “I miei genitori avevano divorziato quando ero appena 15enne, mai avrei immaginato a 64 anni, di ritrovarmi a organizzare il loro matrimonio” ha spiegato la donna. I figli si sono detti tutti molto felici della decisione dei genitori, dal momento che temevano la condizione di solitudine in cui entrambi, prima di ritrovarsi, erano piombati.

Così l'8 dicembre del 2024, a settant'anni dalle loro prime nozze, avvenute il 10 novembre del 1951, si sono risposati. La donna ha indossato un abito in pizzo color champagne e l'uomo il suo miglior completo blu navy; come dolce nuziale hanno scelto una torta decorata con carte da poker commestibili, in pasta da zucchero, per celebrare la passione che li ha riuniti. Niente luna di miele in posti esotici per i due che hanno preferito, invece, recarsi al casinò vicino casa, pranzando poi al loro fast food preferito. "È stato un modo per celebrare la bellezza di avere ancora qualcuno con cui condividere i pasti, questo qualcuno poi è il mio primo amore, ritengo dunque che per me sia un privilegio incredibile" ha concluso Bob Wenrich alla testata.