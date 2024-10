video suggerito

Divorziano dopo due anni di matrimonio per salvare la famiglia: la storia di Anu e Robert Anu Verma e Robert Durrant hanno raccontato la loro storia d'amore che li ha portati a sposarsi, avere un figlio, divorziare e riavvicinarsi solo dopo aver imparato a prendersi cura di sé: "Lo so, sembra assurdo, ma un divorzio può salvare una famiglia"

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo Facebook di Anu Verma

Può un divorzio salvare un matrimonio? Una frase che sembra contenere due concetti antitetici in realtà è stata la chiave per salvare la relazione che da pochi anni intercorreva tra Anu Verma e Robert Durrant, e per ridare ai loro figli una mamma e un papà felici.

La storia d’amore di Anu e Robert

Anu Verma e Robert Durrant si sono incontrati per la prima volta a Ibiza, mentre erano in vacanza con alcuni amici, nel 2016. Il loro è stato un colpo di fulmine che li ha portati a correre veloce e a convolare a nozze già nel 2017.

Nel 2018, come racconta Anu Verma al DailyMail, è nato il loro primo figlio Noah e la donna ha fatto i conti con una brutta depressione post-partum che l’ha portata a covare sentimenti discordanti nei confronti del marito.

credits: profilo Facebook di Anu Verma

A prendere la decisione, a soli due anni dalle nozze, è stata Verma che a causa del suo stato di salute mentale e dell'incapacità del marito di dialogare con lei, non riusciva più a gestire la relazione con il compagno.

I due hanno dunque divorziato anche se lei, racconta al DailyMail, ha compreso da subito che stare lontana dall’ex-compagno non era la soluzione: “Cercavo di andare avanti, di intessere nuove relazioni e poi mi trovavo a desiderare che la persona con cui ero fuori a cena fosse il mio ex marito”.

I due quindi si sono riavvicinati, a poco a poco, e nel 2021 hanno dato alla luce la loro seconda bambina, Eva, ma hanno deciso di non risposarsi.

La depressione e il divorzio

I due sono stati travolti da un momento molto complesso: “Io provavo un enorme risentimento nei confronti di Robert, nato dall’insinuarsi di una serie di paure in me dall’abbandono, all’insicurezza alla paura di non fare abbastanza per mio figlio” ha spiegato Verma.

credits: profilo Facebook di Anu Verma

La donna ha parlato di un periodo fatto di continue litigate che ha completamente annullato quella leggerezza che era elemento fondante del loro rapporto: “Ci siamo lasciati perché stare insieme non ci faceva bene, ogni situazione diventava il pretesto per una litigata”.

A questo punto Verma ha deciso di farsi aiutare da uno psicologo per affrontare quel momento tanto difficile e ha scoperto di essere affetta da depressione post-partum, situazione che aveva contribuito a farla sentire esausta, divisa tra le esigenze del suo primo figlio e il rapporto traballante con il marito.

La rinascita, senza il matrimonio

Dopo due anni e un percorso di psicoterapia alle spalle la donna ha capito che Robert era l’uomo della sua vita e ha provato a riavvicinarsi, trovando dall’altra parte una grande apertura. “Lasciarsi è stata dura ma se non avessi trovato il coraggio di porre fine alla nostra relazione, non mi sarei mai concentrata sulla cura di me stessa, cosa che mi ha aiutata a capire che desideravo davvero tornare con il mio ex marito”.

credits: profilo Facebook di Anu Verma

I due oggi convivono, hanno avuto un’altra bambina nel 2021, ma all’idea di risposarsi rabbrividiscono: “Ho compreso con il senno di poi che tutta la tensione che il matrimonio comporta, a causa soprattutto dell’esigenza che avevo di dover rispondere al meglio alle aspettative degli altri, ha distrutto il matrimonio stesso”.

I due affermano di aver imparato a confrontarsi, a verbalizzare le proprie paure e a non attaccarsi immediatamente per ogni cosa, proprio grazie a quella pausa che ha infranto il loro rapporto per ricostruirlo più sano di prima.

“Ci amiamo più di prima, ci rispettiamo, siamo una famiglia, semplicemente non c’è alcun vincolo legale tra noi e va bene così voglio essere una donna e una mamma felice e non una moglie arrabbiata” conclude lei al DailyMail.