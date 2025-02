video suggerito

I segnali di stitichezza nei bambini che un genitore non dovrebbe mai ignorare: le indicazioni dei medici La costipazione intestinale è un problema diffuso tra i bambini – anche i più piccoli – ma non sempre i genitori sanno riconoscere i segnali che indicano la presenza del problema. L’esperta: “Molti problemi si verificano durante il passaggio dal pannolino al vasino”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stitichezza infantile è un disturbo che colpisce moltissimi bambini, inclusi i neonati, ma non sempre mamme e papà sanno prestare la giusta attenzione a un disagio che, se non trattato adeguatamente, può influire negativamente sulla qualità della vita dei figli, spesso anche durante l'età adulta.

Rebecca Mottram, infermiera ed esperta di apprendimento al vasino, è recentemente intervenuta sul sito dell'HuffPost Uk per sottolineare come la stitichezza sia un problema molto comune – anche se molte famiglie non sembrano particolarmente consapevoli – ricordando l'esistenza di alcuni sintomi ricorrenti che possono aiutare gli adulti a riconoscere e gestire tale condizione

I segnali della stitichezza nei bambini

Secondo Mottram, quello dell'individuazione dei segnali della stitichezza (o stepsi, secondo la più corretta definizione medica) è un problema troppo sottovalutato. "Nove casi su dieci che tratto nel mio studio di consulenza riguardano bambini affetti da stitichezza, e di solito questa situazione non viene diagnosticata" ha spiegato l'esperta.

Leggi anche Perché sono in aumento i casi di stitichezza dei bambini: il gastroenterologo spiega le ragioni

Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) – un organismo che fa capo al Ministero della salute britannico e che rappresenta una fonte autorevole internazionale per la definizione di linee guida e pratiche mediche – ha elencato dodici sintomi principali per identificare la stitichezza nei bambini, anche se Mottram afferma di averne osservati fino a sedici.

Se un bambino manifesta –, è probabile che soffra di stitichezza:

Frequenza ridotta di evacuazioni (meno di una volta al giorno o a giorni alterni) o eccessiva (più di tre volte al giorno, indice di un intestino sovraccarico).

Presenza di feci nelle mutandine (le feci possono essere dure, morbide o liquide a causa dell'ostruzione intestinale).

Feci molto larghe, di colore scuro o dalla consistenza argillosa.

Bisogno frequente di sbloccare il WC a causa della dimensione delle feci.

Dolore addominale o gonfiore.

Feci e flatulenze dall’odore particolarmente forte.

Perdita di appetito o nausea.

Irritabilità, soprattutto prima dell’evacuazione, seguita da un senso di sollievo.

Tentativi di trattenere le feci o rifiuto del vasino.

Problemi urinari come infezioni o enuresi notturna.

Stanchezza e difficoltà a dormire.

Il servizio sanitario britannico (NHS) aggiunge alla lista anche: feci dure e voluminose, feci piccole (simili al pellet che si usa nelle stufe), sanguinamento dopo un'evacuazione dolorosa e miglioramento dell’appetito dopo aver evacuato.

Un problema legato all’educazione al vasino

La stitichezza è particolarmente frequente durante la fase di apprendimento all’uso del vasino, intorno ai 2-3 anni (ma anche prima per alcuni bimbi). Mottram ha osservato che il metodo one step, che prevede un passaggio rapido e senza una preparazione adeguata al vasino, può anche risultare efficace, ma appaee strettamente legato al fenomeno della ritenzione fecale nei bambini. Una gestione più graduale e consapevole potrebbe contribuire a ridurre questo problema, migliorando il benessere intestinale dei più piccoli.