video suggerito

“I bimbi possono imparare ad usare il vasino anche prima di aver compiuto un anno”: il metodo dell’esperta Secondo l’infermiera Rebecca Mottram i bimbi imparano tardi ad usare il vasino proprio perché i loro genitori credono che esista il momento preciso in cui sono pronti a farlo. L’esperta ha svelato il suo trucco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo spannolinamento è il momento in cui il piccolo, in procinto di iniziare la scuola dell’infanzia, deve abituarsi a smettere di usare il pannolino, per fare i suoi bisogni nel vasino.

Sono tanti però i falsi miti che girano attorno a questo passaggio e altrettanti i bambini che una volta iniziata la scuola dell’infanzia non ancora pronti a questo passaggio, finiscono per sporcare i pantaloni e aver bisogno di un cambio.

A spiegarlo alle pagine dell’Huffpost è stata l’infermiera Rebecca Mottram, indignata da un provvedimento preso dal consiglio comunale del Galles che ha dichiarato che in caso un bimbo si sporcasse alla scuola materna non saranno gli insegnanti ma i suoi genitori a doverlo cambiare.

Credits: Rebecca Mottram "go Potty"

I falsi miti sullo spannolinamento

L’infermiera Mottram ha spiegato che il più grande falso mito, che porta tanti bambini, una volta raggiunta l’età per frequentare la scuola dell’infanzia, a non riuscire a correre in bagno in tempo è l’idea che ci sia un momento specifico in cui i piccoli sono pronti a questo passaggio. “C’è molta disinformazione sul tema e spesso accade che i genitori attendano l’estate che precede l’inizio della scuola dell’infanzia come fosse il momento giusto per lo spannolinamento, questo crea in loro moltissima pressione e ritarda lo sviluppo di alcune competenze nei figli”.

L’infermiera spiega che secondo alcune scuole di pensiero il momento giusto per lo spannolinamento sarebbe compreso tra l’anno e l’anno e mezzo del bimbo, periodo in cui i bimbi sembrerebbero pronti per controllare il muscolo in grado di trattenere i loro bisogni, ma anche emotivamente interessati ad usare il vasino. Secondo Mottram, però, non funziona esattamente così, non esisterebbe un momento in cui i bambini sono pronti per imparare o fare qualcosa, dunque sono i genitori che dovrebbero allenare queste loro competenze fin dalla nascita. “I bambini nascono già capaci di usare il vasino, se qualcuno lo insegna loro, possono imparare entro un anno di vita, diventando così indipendenti dal pannolino”.

Il trucco dell’infermiera per insegnare ai bambini a usare il vasino

L’infermiera, convinta che i piccoli possano disabituarsi ai pannolini anche prima di aver compiuto un anno di vita, invita i genitori a seguire questo metodo, per credere alle sue parole: “Provate ad aiutare il vostro bambino ad usare sia il pannolino che il vasino, fin dall’inizio, così avrà il tempo di sviluppare le competenze necessarie ad imparare, prima della scuola dell’infanzia ad andare in bagno da solo”.

Secondo l’infermiera i genitori spesso lasciano a lungo il pannolino al bimbo per comodità, quando invece potrebbero aiutarlo a muovere i primi passi verso l’indipendenza fin dalla sua nascita. Per allenare i bambini, prima del compimento di un anno di età, al vasino, l’esperta suggerisce di allenarsi alla comunicazione per eliminazione. I genitori, dopo aver sviluppato con il piccolo un attaccamento sicuro, potrebbero essere in grado di comprendere dalle sue espressioni facciali quando sia il momento di andare in bagno e spostarlo immediatamente sul vasino.

“Tuttavia i genitori hanno bisogno di supporto, non certo di essere umiliati, tra lavoro e famiglia, trovare il tempo per insegnare ai piccoli ad usare il vasino, da soli può essere molto difficile” ha concluso l’esperta.