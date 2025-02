video suggerito

Perché sono in aumento i casi di stitichezza dei bambini: il gastroenterologo spiega le ragioni Il professor Paolo Lionetti ha spiegato a Fanpage.it i motivi sottesi all'aumento di casi di stipsi tra i bambini. Non solo una dieta non ricca di fibre ma anche uno stile di vita sedentario e l'incapacità dei genitori ad insegnare come si va correttamente in bagno.

Intervista a Professor Paolo Lionetti Responsabile del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Aou Meyer Irccs di Firenze

A cura di Sophia Crotti

Si sta registrando un numero sempre più alto di bambini affetti da stipsi, tra i motivi, però, il principale non è il rifiuto di fumanti piatti di verdure e alimenti poco appetitosi ma ricchi di fibre, come si potrebbe pensare, quanto più lo stile di vita dei bambini di oggi. In Inghilterra e Galles, come riportano i dati del Sistema Sanitario Nazionale, diffusi dal The Guardian negli ultimi 10 anni sono aumentate del 60% le diagnosi di stitichezza per i bambini delle elementari.

Il professor Paolo Lionetti, Responsabile del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Aou Meyer Irccs di Firenze ha spiegato a Fanpage.it, che anche il Bel Paese non è esente da questo aumento, elencando le motivazioni che portano sempre più piccoli a soffrire di stipsi e dando ai genitori dei consigli per affrontare e superare il problema.

Quanto è frequente la stipsi fra i bambini in Italia?

La stipsi è frequente a tutte le età, in età pediatrica specialmente, si calcola che quasi il 25% delle visite in centri specialistici di gastroenterologia pediatrica siano dovute a questo problema e che circa il 5% delle visite presso il pediatra di famiglia.

Da cosa è causata la stipsi nei bambini? E perché è in aumento?

Le ipotesi sono diverse, sicuramente il fatto che i bambini di oggi sono più sedentari, che fanno meno attività fisica e consumano meno fibre nella loro dieta. Di fatto, però, il problema insorge precocemente dopo il divezzamento e il bambino per motivi comportamentali e relazionali inizia a fare manovre di trattenimento per evitare di evacuare. Spesso i genitori non riescono a riconoscere che il bambino stia trattenendo, a volte pensano che si stia sforzando di evacuare, perché si mette in piedi, si appoggia, si nasconde e arriva anche a premere il tallone sull'ano. È spesso l'esperto che spiega ai genitori che il bambino sta cercando di trattenere invece che di evacuare, poi però si accorgono che tutto questo è vero.

Qual è il motivo di questo trattenere le feci da parte dei bambini?

Sicuramente ci sono fattori psicologici e comportamentali che concorrono a questo atteggiamento, e situazioni più banali come il fatto che il bimbo che non evacua da qualche giorno, percepisce delle feci dure, che gli causano dolore e dunque le trattiene, per non sentire il male.

Come si cura la stipsi in età pediatrica?

Non si deve pensare a mio avviso di risolvere il problema semplicemente aumentando le fibre nella dieta, ad oggi abbiamo farmaci efficaci e innocui, come il macrogol, un rammolliente fecale da sciogliere in acqua. Oltre a questo, però, è necessario che i genitori contribuiscano a un meccanismo di rieducazione dell'ano del bambino. Gli esperti devono insegnare ai genitori come si evacua e loro poi possono intervenire spiegando al bambino che non deve avere fretta di andare in bagno perché tanto poi potrà tornare a giocare, invitandolo ad andare in bagno dopo i pasti, facendoli sedere nella posizione giusta sul vasino, con i piedi per terra. In ultimo può seguire una gratificazione al bimbo che è riuscito a defecare.

Cosa causa la stipsi dei bambini al loro corpo?

Nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di stipsi funzionale, non evacuando regolarmente dunque il colon dei bambini si dilata, si crea un megacolon funzionale. I bambini si abituano dunque a contenere una grande quantità di feci e ad un certo punto si presenta il fenomeno dell' encopresi, i piccoli iniziano dunque a sporcarsi e a perdere le feci involontariamente. Ci sono situazioni più rare in cui la stipsi è organica, come la malattia di Hirschsprung, che però ha specifici sintomi che mettono in allerta gli esperti.

La stipsi c'entra con l'addestramento tardivo al vasino?

Sì certo, un tempo era molto più importante insegnare immediatamente al bambino ad usare il vasino, oggi con i pannolini usa e getta il problema si pone tardivamente. Inoltre dobbiamo tenere presente che se ai bambini si insegna a parlare e a mangiare, difficilmente si insegna loro ad andare correttamente in bagno e questo può causare la stipsi.