I genitori che hanno chiamato i figli Bambi e Rocky: "Le persone credono non siano nomi veri" La coppia si è fatta ispirare da cartoni animati, sportivi famosi e band musicali: "Non mi interessa quello che pensano gli altri, i nomi dei miei bambini sono speciali".

Tanti genitori chiamano i loro figli come personaggi famosi o personalità del mondo dello spettacolo, ma l'inglese Pippa Tinsley e il marito Luke hanno scelto di superarsi, scegliendo per i loro sei figli nomi come "Bambi" e "Rocky".

La coppia vive infatti le proprie passioni in modo viscerale e quando si è trattato di trovare un nome per i loro bambini, i due non hanno esitato ad attingere da ciò che amano di più, senza curarsi troppo dell'opinione altrui.

"Sapevo che avrei scelto un nome Disney per uno dei miei figli e Bambi era su una lista di nomi ridicoli che avevamo scritto un po' per scherzo" ha raccontato Pippa, 32 anni e aspirante parrucchiera. "Alla fine però il nome è rimasto. Alcune persone ancora non credono che sia il suo vero nome".

La stessa Pippa ha raccontato ai media inglesi che un'altra opzione papabile era "Belle", come la protagonista de La bella e la bestia, ma il nome era già stato preso dal cane del suocero.

La lista però è molto lunga, così come gli interessi dei Tinsley. Il figlio maggiore Joel Scofield (15 anni) si chiama infatti così in onore di Joel Madden, cantante del gruppo pop rock Good Charlotte, e Micheal Scofield, il nome del protagonista dell'adrenalinica serie TV Prison Break.

Hatton (6) e Rocky-Tyson (3) devono invece i loro nomi alla grande passione dei genitori per il pugilato. Ricky Hatton è infatti un celebre ex-pugile britannico, mentre nel secondo caso si tratta di una combinazione tra realtà e fantasia: Rocky è infatti ispirato al celeberrimo personaggio interpretato da Sylvester Stallone, Rocky Balboa, mentre Tyson Fury è un noto boxer inglese che combatte tra i pesi massimi.

Una scelta che al momento sta pagando, visto che il piccolo Hatton ha già dimostrato un certo interesse per lo sport, iniziando a frequentare la palestra che da ragazzo frequentò anche papà Luke come pugile dilettante.

I nomi delle figlie Autumn-Kyla (13 anni) Sara-Lileigh (11) sono invece stati scelti con la complicità della madre di Pippa, Sara.

Il primo nome era un vecchio "pallino" della donna, mentre il secondo è lo stesso nome della nonna, arricchito di una seconda parte la cui grafia è stata inventata per l'occasione: come ha spiegato la stessa Pippa, infatti "Sara-Lileigh" si legge "Sara Lily". Un ulteriore particolare per una famiglia decisamente fuori dal comune.