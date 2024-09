video suggerito

Danno alla loro bambina il nome della zia, la sua reazione è commovente: “Saremo legate per sempre” La reazione della neo zia quando scopre che la sua nipotina si chiama come lei è commovente. “È un regalo meraviglioso, io e la piccola Kate saremo amiche per la vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

credits: profilo TikTOk di @KatieStaten

“Cos’è non ti piace il suo nome? D’altronde come altro avrei potuto chiamarla?” così Brook Fondriest, la sorella maggiore di Katie Staten, l’ha apostrofata rivelandole che il nome scelto per la sua bimba era proprio il suo.

Nel video, diventato virale su TikTok, il compagno della sorella maggiore di Katie Staten ha in braccio la bimba, appena nata, mentre Katie l’accarezza ed è visibilmente commossa. La neo zia, però, scoppia in lacrime quando sua sorella le rivela il nome della bimba: “L’abbiamo chiamata Millie Kate, ha le tue stesse guance, non avrei potuto chiamarla diversamente”.

Il rapporto speciale tra le due sorelle

Brook Fondriest e il suo compagno Denny, oltre alla piccola Millie Kate, nata nei primi giorni di settembre, hanno altri due figli, i cui nomi sono entrambi ispirati a quelli dei nonni.

“Per noi è importante che i nostri figli sappiano che hanno un’intera famiglia pronta ad accoglierli e aiutarli, per questo abbiamo scelto i loro nomi” ha raccontato Fondriest a USA Today.

Come spiegano alla testata, quando lei e il compagno hanno scoperto di aspettare la loro ultima bambina, non hanno avuto dubbi e l’hanno chiamata come la sorella di Brook. “Mi è stata vicina per tutta la gravidanza, e il nostro rapporto, seppure siamo nate in due famiglie diverse è sempre stato speciale” ha raccontato la neomamma a USA Today.

Katie Staten, è infatti giunta nella vita di Brook quando lei aveva già 7 anni, nata da una seconda relazione che il papà di Brook ha avuto. “Ha portato davvero tanta gioia alla mia vita. Oggi è lo stesso, ogni volta che la vedo mi viene proprio spontaneo sorridere”.

La neo zia Katie ha raccontato di aver sempre apprezzato della sua “sorellastra” maggiore la capacità di includerla, amarla e non farla sentire la più piccola, e quella di non riversare su di lei il dolore per la separazione dei loro genitori.

“Devo dire la verità, dalla prima volta che l'ho vista ho sognato di diventare come lei, l’ammiro molto ed è vitale per me confrontarmi con lei su tutto” ha spiegato alle pagine di USA Today Katie Staten.

La scoperta del nome della nipotina

Brook Fondriest e il compagno Danny hanno tenuto nascosto il nome della loro bimba a Katie Staten, perché sognavano di sorprenderla la prima volta che le due si sarebbero incontrate. Per scegliere il nome si sono affidati ad un’app che permette alle coppie, in un elenco di nomi per bambini e bambine, di fare swipe, segnalando una sorta di match con il nome che piace a entrambi e a tutti è due è stato chiaro che la bimba si sarebbe chiamata Katie.

“Ho finto di essere in seria difficoltà nella scelta del nome per la mia bimba, così da fermare le mille domande di mia sorella – ha spiegato Brook Fondriest a USA Today – ma abbiamo deciso di dirle come stavano le cose solo quando avrebbe visto per la prima volta la bimba".

Così quando Katie ha visto la sua nipotina e ha sentito pronunciare il nome, identico al proprio è scoppiata a piangere: “Mi hanno fatto un regalo meraviglioso. Ho sentito che saremmo state legate per la vita, amiche per sempre” ha concluso a USA Today.