video suggerito

La mamma che visita i cimiteri ha annunciato il nome della figlia sulla lapide che l’ha ispirata La donna era diventata virale grazie ad un video in cercava ispirazione in un cimitero: ora la figlia si chiamerà come un ex-Guardia Costiera della Seconda Guerra Mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vi ricordate Haley Hodge, la madre americana che visitava le tombe per trovare il nome da dare alla prossima figlia? Ebbene, dopo settimane di riflessioni e attente valutazioni la donna è ritornata al cimitero per annunciare ai propri follower come si chiamerà la bimba in arrivo, mostrando anche la lapide che ha ispirato la sua scelta.

Le gite tra i sepolcri per un tuffo nel passato

La trentenne Haley, già madre di tre figli, aveva fatto parlare di sé grazie ad un video postato su TikTok nel quale testimoniava la sua visita al cimitero Smithville Burying Ground di Southporth, in Carolina del Nord, alla ricerca di un nome originale da dare alla prossima nascitura.

"Mia madre era un'appassionata di storia e quando io e mia sorella eravamo piccole ci portava in gita ai cimiteri" aveva raccontato la donna, svelando come anche il nome di sua sorella fosse stato ispirato a all'iscrizione trovata sopra una vecchia lapide. Un destino che a quanto pare la zia condividerà con la prossima nipote.

La rivelazione in mezzo alle tombe

A inizio giugno Haley è infatti ritornata allo Smithville Burying Ground per omaggiare con un mazzo di fiori il monumento funebre che ha catturato il suo cuore.

Nel nuovo video – anch'esso diventato molto popolare su TikTok – la donna si sofferma infatti sulla tomba intitolata a Salem Dickson Rankin, classe 1914 che servì come Guardia Costiera durante la Seconda Guerra Mondiale, rivelando così il nome che, declinato al femminile, verrà dato alla sua bimba: "Grazie Salem per averci ispirato a dare nuova vita al tuo nome".

Come spiegato dalla serie di didascalie presenti nel video, il nome significa "pacifico, sicuro, completo" ed è legato all'acqua, un elemento che la donna ha sempre voluto includere nei nomi di tutti i figli. Come lei stessa ha fatto notare, Salem è infatti il nome di un affluente del fiume Delaware.

Haley ha dichiarato di essere rimasta colpita anche dal fatto che la sua vita si sia incrociata con quella di Salem Dickson Rankin per circa 8 mesi: l'ex-Guardia Costiera è infatti spirata nel 1992, probabilmente senza lasciare figli, visto che la lapide non li cita.

"Spero che non gli dispiacerà essere un nonno onorario per la nostra bambina" ha scritto Haley, orgogliosa per la sua scelta e impaziente di abbracciare la sua piccola Salem.