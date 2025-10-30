Figlio scopre l’origine del suo nome e rimane senza parole: “Io e tuo padre ci siamo ispirati a una serie tv”

Kyle Pifer, un uomo della Pennsylvania, ha scoperto solo da adulto l’origine del proprio nome: non un parente o un significato speciale, ma un personaggio di South Park. La rivelazione, ripresa in un video pubblicato su TikTok dalla moglie, è diventata virale. La madre ha raccontato che lei e il marito scelsero quel nome ispirandosi alla loro serie preferita.

Certe verità arrivano tardi, ma quando lo fanno sanno sorprendere. È quello che è accaduto a Kyle Pifer, un uomo della Pennsylvania che, ormai adulto, ha scoperto l'origine inaspettata del proprio nome: non un parente, non un significato particolare, ma un personaggio di South Park, la celebre serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone.

La scena della rivelazione è stata ripresa in un video pubblicato su TikTok dalla moglie, Vanessa, e ha rapidamente fatto il giro del web. "Stavamo parlando di nomi e ho chiesto a mio marito come si sarebbe chiamato se avesse potuto scegliere da solo", ha raccontato Vanessa alla rivista Newsweek. "Kyle ha detto che odia il suo nome. È stato allora che sua madre ha cominciato a spiegare perché lo avevano chiamato così".

Il nome venuto dalla TV

Nel filmato, Kyle osserva incredulo la madre che, con tono pacato, gli svela la verità. Durante la gravidanza, lei e il marito avevano discusso a lungo su come chiamare il bambino, senza mai riuscire a trovare un accordo. L’unico nome su cui entrambi concordavano era quello che continuavano a sentire mentre guardavano il loro show preferito: South Park. Kyle Broflovski è infatti uno dei protagonisti della celebre serie animata, nota per l’umorismo irriverente e il linguaggio politicamente scorretto. Così, a forza di sentirlo ripetere, i genitori decisero che quel nome sarebbe stato perfetto per il loro bambino.

I personaggi principali di South Park. Kyle è il ragazzino con il colbacco e i guanti verdi

Sconvolto, il vero Kyle tenta di a scherzare: "Preferivo essere Kenny", dice, citando un altro dei personaggi dello show. La risposta della madre però è perentoria: "Guarda South Park e dimmi che Kyle non è il personaggio migliore!". Mentre la telecamera si avvicina al volto del figlio, la sua incredulità appare evidente: "Mi stai prendendo in giro?", chiede. "No, sono serissima". ribatte lei. "Eravamo grandi fan di South Park, lo guardavamo sempre".

Dopo qualche secondo di silenzio, Kyle prende un lungo sorso di birra e commenta ironicamente: "Mi servono almeno altre due di queste". La scena, condivisa da Vanessa con la didascalia "mio marito non l’ha presa bene", è diventata presto diventata virale com oltre 8 milioni di visualizzazioni e quasi 8.000 commenti in pochi giorni. "Non pensavamo che il video avrebbe avuto tutto questo successo, ci sembrava solo un momento divertente da condividere", ha spiegato Vanessa.