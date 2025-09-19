“Per nove mesi le abbiamo nascosto l’arrivo del nipote”: l’epico scherzo di una famiglia alla sorella minore

A St. Louis una famiglia ha tenuto nascosta per nove mesi la gravidanza di Rachel alla sorella Sarah, trasformando la nascita del piccolo nello scherzo più lungo (ed epico) di sempre. La rivelazione, avvenuta durante un barbecue, è stata immortalata in un video su TikTok che è subito diventato virale. Ora Sarah non medita vendetta, ma pretende un rapporto privilegiato con l’ultimo arrivato: “Me lo merito!”.

Credits: TikTok/@i.am.rebecca.rutherford

"Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e rapidità d’esecuzione", diceva il Perozzi in Amici Miei (1975), capolavoro di commedia dolceamara in cui si definivano così gli ingredienti per uno scherzo ben riuscito. Ma se a queste qualità si aggiunge una pianificazione certosina, capace di coinvolgere un'intera famiglia e di custodire un segreto per ben nove mesi, allora la beffa oltrepassa i confini del gioco e raggiunge livelli di epicità che avrebbe fatto impallidire persino i personaggi raccontati dal maestro Monicelli. È quello che è accaduto a St. Louis, nel Missouri, dove una famiglia ha deciso di nascondere per un'intera gravidanza l'arrivo di un nuovo bambino alla sorella minore.

La scena finale di questo piano sembra scritta per una film: un barbecue di fine estate, la famiglia riunita, e la "vittima" della macchinazione, Sarah Waters, che chiacchiera tranquilla in giardino finché non vede arrivare il fratello Jeremy con la moglie di lui, Rachel, con i loro due figli maggiori e un seggiolino con dentro un neonato. Prima la confusione ("Di chi è questo bambino?"), poi lo stupore, infine la resa con tanto di sedia ribaltata. Tutto immortalato in un video diventato immediatamente virale su TikTok.

Un segreto lungo nove mesi

Quando Jeremy e Rachel hanno annunciato l'arrivo del loro terzo figlio, la sorella Sarah non era presente. Da lì nacque l'idea per lo scherzo del secolo: nessuno le avrebbe detto nulla fino alla nascita. "Non ci ho pensato due volte, era troppo divertente per rinunciare", ha raccontato Jeremy, che proviene da una famiglia da sempre dedita a scherzi tra familiari. Sua moglie Rachel, inizialmente titubante, ha accettato, anche se con qualche remora. Così, per tutta la durata della gestazione, la famiglia si è ingegnata per evitare qualsiasi incontro tra Sarah e la cognata incinta. "Ogni volta chiedevo a nostra madre: ‘Ci sarà anche Sarah?', e se la risposta era sì, dicevo a Rachel di restare a casa", ha spiegato Jeremy.

Quando però, lo scorso agosto, la coppia ha finalmente dato alla luce un maschietto, il piano aveva rischiato di saltare. Il bimbo aveva infatti dovuto passare qualche settimana in terapia intensiva neonatale per una lieve complicazione – per fortuna superata senza conseguenze – e durante qui giorni di angoscia, alcuni familiari invischiati nel "complotto" avevano manifestato qualche rimorso di coscienza nel voler continuare a tenere Sarah all'oscuro di tutto. Alle fine, nessuno ha però rivelato il segreto e quando il piccolo è stato dimesso dall'ospedale in buona salute, tutto era pronto per il gran finale.

Il giorno della verità

Il momento della rivelazione è arrivato durante la tradizionale grigliata di famiglia del Labor Day, la festa dei lavoratori che meglio Stati Uniti si celebra il primo lunedì di settembre. Jeremy e Rachel si sono presentati all'evento con i due figli maggiori e un seggiolino con dentro il neonato. Sarah, confusa, ha chiesto subito di chi fosse il bambino, ipotizzando addirittura un'adozione lampo. Poi, quando ha capito, ha ribaltato una sedia per sottolineare la sua incredulità. Nel video si sente la sua reazione tra il seccato e il divertito: "Odio questa famiglia, è lo scherzo più stupido di sempre. Vi odio tutti".

Nonostante lo shock iniziale, Sarah ha però ammesso di essere troppo felice per l'arrivo di un nuovo nipote per portare rancore. Al contrario, in un video successivo, ha dichiarato di esigere un rapporto privilegiato con il piccolo: "Ho detto a Jeremy e Rachel che sarei passata a tenerlo in braccio. Non era una richiesta, era una pretesa: me lo merito".