“Dopo 3 figli volevamo una femmina per completare la famiglia, ora aspettiamo tre gemelli”

Lindsey Wiley e suo marito avevano un piano semplice: provare ad avere un quarto figlio, l’ultimo, per tentare la fortuna e sperare di accogliere finalmente una bambina in una casa già piena di vocine maschili. Lindsey, 32 anni e mamma stanca ma felice amava con tutto il cuore i suoi tre figli piccoli – di 5 anni, 3 anni e 18 mesi – e con il suo compagno di vita aveva deciso di dare un ultimo tiro di dadi. Il destino però aveva altri progetti e ora, insieme alla tanto attesa bambina, ora la coppia americana sta aspettando altri due bebè: Lindsay sta infatti portando in grembo tre gemellini e presto la famiglia passerà da da cinque a otto componenti

Un desiderio di equilibrio in famiglia

Lindsey non ha mai nascosto di amare il suo ruolo di madre circondata da maschietti. Anzi, da tempo adora condividere sui social parti della sua quotidianità. Tuttavia, il sogno di avere anche una bambina non era mai tramontato. Non per sostituire ciò che aveva già, ma per vivere l'amore in un altra forma, regalando al marito l’esperienza di crescere una bambina, avendo lei stessa sempre vissuto in una famiglia di sole sorelle. "Mi immaginavo a vestirla, fare cose da ragazze insieme, o anche solo vedere il legame tra fratelli e sorella crescere", ha raccontato la donna a Newsweek. E così, insieme al marito, ha deciso di provarci ancora una volta, certi che il quarto sarebbe stato l’ultimo bambino.

Scatto del gender reveal dei tre gemellini in arrivo. La coppia ora avrà la femmina tanto desiderata, ma nascerà in buona compagnia.

Credits: Instagram/@wileypartyof8

Il colpo di scena durante l’ecografia

La coppia ha sempre affrontato le grandi decisioni allineata e consapevole. Ma niente li aveva preparati alla notizia che hanno ricevuto a inizio gravidanza: non uno, non due, ma tre bambini in arrivo. Una gravidanza di tre gemelli concepiti naturalmente, senza cure di fertilità o trattamenti medici, e che si concluderà il prossimo autunno. La prima reazione è però stata di puro shock: "Ho provato paura sapendo di avere già tre bimbi piccoli che dipendono da me. Pensare alla quotidianità mi ha fatto andare nel panico", ha ammaesso Lindsey. D’altronde, passare da tre a sei figli in pochi mesi rappresenta un bel salto nel buio anche per due genitori ormai esperti.

Paura, entusiasmo e un pizzico di ironia

Superato il momento di smarrimento, la coppia ha cominciato a vedere la situazione anche con entusiasmo. I loro tre maschietti sono elettrizzati all’idea di diventare fratelli maggiori di altri tre bambini. E, dulcis in fundo, il desiderio di Lindsey si è avverato: tra i tre in arrivo ci sono due maschi e finalmente una femmina.

Così, per sdrammatizzare, Lindsey ha deciso di condividere questa avventura, pubblicando sui social un divertente annuncio che si conclude con il triplo gender reveal. Il post ha raggiunto oltre milioni di visualizzazioni sia su Instagram che TikTok, trasformando la loro storia in un fenomeno virale. "Ogni volta che vedo quanta attenzione ha ricevuto, mi cade la mascella", ha commentato Lindsey, sorpresa da tanto clamore e convinta che questa nuova tappa sarà un'avventura straordinaria per la sua famiglia. E anche se l’idea di crescere sei bambini può sembrare un’impresa titanica, lei lo racconta con ironia e determinazione: "Dopo tre figli, impari che nulla dura per sempre".