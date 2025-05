video suggerito

Una mamma mostra sui social il problema di dover allattare tre gemelle identiche: “Spesso le confondo” Crystal Nikkel, mamma di tre gemelle omozigote, ha raccontato sui social il buffo momento in cui non riusciva a distinguere quale figlia dovesse allattare. Il video, diventato virale, ha mostrato agli utenti le difficoltà quotidiane di una famiglia con tre bimbi piccoli e per di più identici tra loro: “A volte non ho idea di chi sia chi”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Accudire un neonato è già una sfida che richiede fatica, dedizione e una costante attenzione al dettaglio. Farlo per tre bambine, per di più identiche tra loro, può trasformarsi in un piccolo rompicapo quotidiano. È quello che succede ogni giorno a Crystal Nikkel, 31 anni, dell’Ohio, mamma di tre gemelle identiche che ha condiviso su Instagram un momento tanto buffo quanto emblematico della sua nuova vita familiare. Il video, diventato virale, racconta un episodio di "scambio di persona" tra le sue bambine che ha fatto sorridere il web, ma anche riflettere sulle difficoltà concrete – e affettuosamente caotiche – dell’essere genitori di gemelli.

Il dilemma dell’allattamento

Nel filmato, Crystal si appresta a prendere Noelle, la piccola che toccava allattare in quel momento. Ma davanti alla culla, osservando le tre bimbe vestite in modo identico e adagiate con coperte apparentemente riconoscibili, si rende conto di non sapere quale sia. "Volevo prendere Noelle. Nessuna idea di quale fosse", racconta nel video. La giovane mamma spiega che durante il giorno, mentre il marito lavora, si occupa da sola dei pasti delle figlie, mantenendo un ordine rigoroso per evitare che qualcuna mangi troppo presto o troppo tardi.

Le bambine indossano solitamente braccialetti colorati alla caviglia, un trucco utile per distinguerle. Ma quella mattina, racconta Crystal, il marito Kevin aveva dimenticato di metterli. In quel momento di panico, l’unico riferimento possibile era una piccola cicatrice sul collo di Noelle, segno di una precedente ospedalizzazione per influenza. "Per fortuna era ancora visibile", ha detto, sollevata. Quel segno si è rivelato il suo "salvavita", come l’ha definito nel reel.

Una famiglia moltiplicata per cinque

Alla rivista Newsweek Nikkel ha raccontato la storia della sua famiglia numerosa. Prima delle gemelline, la donna aveva infatti già dato alla luce due figli quando nel 2024 aveva deciso insieme a Kevin di provare a completare il "clan" con un terzo – e ultimo – bebè. Dopo qualche mese di tentativi però, la scoperta dell'attesa gravidanza venne immediatamente offuscata dalla sorpresa per il numero di bimbi in arrivo: la coppia non avrebbe accolto solamente un bimbo, ma ben tre, tutti in una volta.

Come pronosticato dai medici che seguivano Nikkel, le piccole Noelle, Eve e Natalie sono nate con tre mesi d’anticipo, pesavano poco più di 900 grammi e hanno trascorso un lungo periodo in terapia intensiva neonatale. Una volta a casa, però, hanno mostrato progressi incoraggianti. "Passare da due a cinque figli è stato un bel cambiamento, ma stiamo imparando insieme e non potremmo essere più felici", racconta Crystal.

Quando il caos diventa amore

L’episodio raccontato sui social ha scatenato l’ilarità degli utenti, tra commenti ironici e aneddoti simili. Qualcuno ha ricordato che da gemello identico, i genitori scrivevano le iniziali dei nomi sotto i piedi per non confonderli. Crystal ha ammesso che, nonostante il dubbio iniziale, sentiva istintivamente di aver scelto la bimba giusta. "Più le guardavo, più dubitavo, ma alla fine il mio istinto aveva ragione", ha affermato. Una storia che, tra risate e tenerezza, racconta il lato più umano e sorprendente della genitorialità.