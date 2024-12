video suggerito

“Come fai a distinguere i tuoi 3 gemelli identici?”: mamma svela il suo trucco infallibile Una mamma ha rivelato il suo trucco per distinguere i suoi 3 gemellini identici. La paura di non riconoscerli era troppa e così ha scelto un colore diverso per ognuno di loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di Crystal Hasselquist

Crystal Hasselquist è la mamma di tre gemellini identici, Henrik, James e Thomas. I bambini sono stati fin dalla nascita quasi identici e la donna ha avuto fin da subito paura di non saper rispondere alla domanda che tutti da lì in avanti le avrebbero posto, “Ma tu li distingui? E come fai?” per tanto ha optato, insieme al marito, per uno stratagemma curioso che ha condiviso sulla sua piattaforma social.

Come si distinguono tre gemelli identici? Il trucco della mamma

Crystal Hasselquist racconta di essere stata pervasa da mille paure mentre guardava dal vetro di un’incubatrice i suoi 3 gemellini identici prepararsi per la vita nel mondo. Tra le preoccupazioni una la faceva sia ridere che riflettere. Guardando quelle tre creaturine identiche lei non era convinta di riuscire a distinguerle, per tanto temeva che alla domanda “Ma tu come fai a distinguerli?” neanche lei, che era la loro mamma, sarebbe riuscita a rispondere.

Insieme al marito, allora, ha optato per un metodo innovativo e basato sui colori, a ciascun bambino avrebbe affidato un colore, tonalità con cui lo avrebbe poi vestito sempre. Il problema, però, sarebbe tornato al momento del cambio pannolino, dunque la donna ha deciso di mettere in atto uno stratagemma, tanto discreto, quanto efficace: avrebbe dipinto a ciascun bambino l’alluce del piede con lo smalto del colore scelto.

Il piccolo Henry dunque ha sempre l’unghia dell’alluce destro tinta di blu, James ha la stessa unghia in verde e Thomas in rosso. I colori, spiega la mamma nel video, non sono casuali, quando vennero al mondo, prematuramente, rimasero alcuni giorni in terapia intensiva neonatale e qui le infermiere scelsero per loro dei braccialetti di colori diversi, gli stessi che i loro genitori hanno scelto li avrebbero rappresentati per sempre. “Distinguere i tre gemelli è essenziale per noi genitori, altrimenti si rischierebbe di alimentare troppo uno, lasciare indietro un altro, invece così ciascuno di loro, con le proprie specificità è ugualmente importante” racconta a Today.com.

Le differenze caratteriali tra i gemelli

I piccoli neonati nel frattempo sono cresciuti e hanno iniziato a distinguersi per le proprie personalità, ma ai genitori é servito il tempo necessario per conoscerli e dunque imparare a distinguerli per il temperamento. “Henrik è il leader del gruppo, gli piace essere il primo e farsi notare con le sue risate e gridolini, James è silenzioso e impara osservando i fratelli, senza mai farsi notare. Thomas è il più spericolato, intraprendente e curioso si lancia in folli rincorse di oggetti e persone” racconta la mamma a Today.com.

In famiglia, però, c’è chi non ha mai avuto bisogno di colori e smalti per comprendere davvero chi fossero i suoi fratellini, si tratta di Peter, il loro fratello maggiore. La mamma racconta che il bambino si diverte a rimettere lo smalto ai tre fratellini perché per lui quell’attività è simile ad un gioco ma che non ha mai sbagliato, neanche una volta, da quando li ha conosciuti, a pronunciare i loro nomi, lasciando sbalorditi mamma e papà.