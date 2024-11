video suggerito

“Le nostre figlie sono gemelle, ma non sembrano nemmeno parenti”: il video diventa virale Su TikTok è diventato virale il video che mostra due gemelle così diverse che sembrano addirittura provenire da parti del mondo differenti. La madre. “Spesso dobbiamo convincere le persone che siano davvero sorelle” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non tutti i gemelli sono identici, ma è molto raro che due gemelli dello stesso sesso sembrino addirittura provenire da due parti diverse del mondo. È questo però lo straordinario caso di Aspen e Storie, due sorelle californiane che, pur nate da un parto gemellare, mostrano caratteristiche fisiche diametralmente opposte, frutto di un fenomeno genetico sorprendente.

L'imprevedibilità della genetica

Aspen e Storie, diventate virali grazie a un recente video pubblicato su TikTok dai genitori, sono gemelle dizigote (o eterozigote), ossia nate da due uova diverse fecondate da spermatozoi differenti. Tale concepimento "separato" ha portato a una combinazione genetica che le ha rese visibilmente distinte.

La madre, Katelyn Cheo, ha spiegato al sito Newsweek che, sebbene i gemelli eterozigoti (chiamati anche gemelli fraterni) non siano rari — circa 23 ogni 1.000 nascite — di solito hanno almeno una vaga somiglianza tra loro. In questo caso, però, le differenze sono notevoli. Storie, ha i capelli castani e ricorda i tratti asiatici del padre, Scott, mentre Aspen, con i capelli biondi e l'incarnato chiaro, tipico della popolazione anglosassone, assomiglia molto alla madre.

Diverse fin dalla nascita

La differenza tra le gemelle era evidente sin dal primo giorno. Katelyn ha raccontato che, prima del parto, lei e il marito avevano programmato di dipingere un’unghia del piede di una delle bimbe per distinguerle, nel caso si fossero somigliate troppo. Tuttavia, appena nate, la loro diversità era talmente chiara che il piano non è stato necessario.

"È come se una gemella avesse preso tutti i geni cinesi di mio marito e l’altra tutti i miei geni caucasici", ha affermato Katelyn, la quale ha però sottolineato come simili differenzenon abbiano inciso sul loro affiatamento.

Una famiglia numerosa e variegata

Aspen e Storie non sono le uniche figlie dei Cheo, che in casa crescono altri sei figli. Nonostante l’esperienza con una famiglia numerosa, Katelyn ha affermato che nessun altro figlio ha presentato un contrasto così marcato. Per questo motivo hanno subito catturato l’attenzione, non solo di amici e parenti, ma anche del pubblico online.

Il post pubblicato su TikTok, ha infatti accumulato oltre 6,5 milioni di visualizzazioni, con molti utenti che hanno espresso tutto il loro stupore per due bambini che non sembrano nemmeno appartenere alla stessa famiglia. Anche fuori dal mondo digitale, però le gemelle sono fonte di meraviglia: spesso, quando la famiglia è in giro, le persone pensano che siano semplicemente amiche e Katelyn ha raccontato che ogni tanto deve intervenire per confermare che sì, sono effettivamente sorelle. Anzi, gemelle.