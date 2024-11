video suggerito

Due fratelli gemelli sposano due gemelle identiche: "Oggi cresciamo i nostri figli insieme" Due gemelle omozigoti americane hanno adocchiato ad un raduno di gemelli i due fratelli identici Josh e Jeremy Salyers. Oggi le due famiglie vivono insieme e hanno anche due bambini della stessa età che sono cugini ma crescono come fossero fratelli.

A cura di Sophia Crotti

Credits_ salyerstwins

C’è una famiglia in America, del Delaware, nella cui casa sembra di vederci doppio. Qui vivono due cuginetti che sembrano fratelli, perché figli di due mamme gemelle identiche e due papà gemelli omozigoti.

La storia ha dell’incredibile e l’ha spiegata nel dettaglio il notiziario abcnews che ha incontrato le due coppie di gemelli per chiedere loro se nella vita mai avrebbero immaginato di poter raccontare una storia simile.

La storia dei due gemelli americani che hanno sposato due gemelle

Si chiamano Briana e Brittany Deane le due gemelle del Delaware che anni fa in Ohio, al Twins Day Festival, un raduno di gemelli organizzato dallo Stato, hanno adocchiato da lontano i due gemelli Josh e Jeremy Salyers.

“Mi sono bastati 15 minuti di chiacchiere per capire che Jeremy era la persona perfetta per me, non vi dico che stupore sapere che anche per mia sorella Josh era una persona molto attraente e interessante” ha spiegato alla testata Briana. Di lì a poco le due coppie hanno iniziato a frequentarsi, trovandosi sempre meglio e ad appena 6 mesi da quell’incontro in cui fra centinaia di coppie di gemelli si sono scelti, i due Josh e Jeremy Salyers hanno chiesto rispettivamente a Brittany e Briana Deane di sposarli.

“Si è trattato di una proposta di matrimonio doppia, che per noi è stata molto romantica e alla quale abbiamo risposto sì in coro” rivela Briana Salyers ad abcnews.

I 4 si sono sposati proprio nel luogo che li aveva fatti innamorare nell’Ohio e con immensa sorpresa nel 2022 le due sorelle si sono rivelate vicendevolmente di essere incinta.

Il piccolo Jett, il figlio di Brittany e Josh Salyers ha compiuto 3 anni a gennaio, e il piccolo Jax, figlio di Briana e Jeremy Salyers ha compiuto 3 anni ad aprile. “È stato bello vivere la gravidanza insieme, tutte e due prima abbiamo vissuto degli aborti spontanei e condividere le ansie e le paure con una sorella gemella è un gran privilegio” ha raccontato Briana.

Credits_ salyerstwins

I 4 oggi gestiscono insieme un’attività e i loro figli, seppur cugini, crescono come fossero fratelli, dal momento che vivono tutti nella stessa struttura. Nonostante la bellissima storia d’amore le due gemelle rivelano di essere state a lungo vittime degli sfottò dei concittadini. “La gente pensa che noi viviamo una situazione poligamica ma non é così, vivere insieme ci permette di dividere le spese ma ognuno ha il suo partner, le sue regole, la sua famiglia” spiegano Briana e Brittany.

Le due coppie di gemelli spiegano poi che per chi non ha un fratello gemello omozigote, la relazione stretta ed intima che si crea è difficile da comprendere, soprattutto in un mondo individualista come il nostro, ma nessuno di loro, rivelano, sarebbe davvero la persona che è senza la presenza costante del proprio fratello gemello.

“Condividiamo il dna, è ovvio che se un giorno dovessi decidere di provare a cimentarmi nei tuffi lo direi immediatamente a mia sorella, sarebbe strano il contrario, ancora più strano che poi lei decidesse di non farlo con me” ha concluso Briana Salyers ad abcnews.