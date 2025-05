video suggerito

La mamma social attacca i genitori che trascurano la pulizia della casa: “Non usate i figli come scusa” Una mamma britannica ha acceso il dibattito sui social criticando chi, secondo lei, lascia la casa in condizioni indecenti usando i figli come scusa. Il video è diventato virale, tra consensi e polemiche. Se infatti alcuni utenti hanno sposato appieno l’opinione della donna, altri hanno ricordato come dietro alcune situazioni non si celino solo pigrizia e superficialità, ma anche seri problemi di salute mentale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma di cinque figli ha deciso di dire basta e, davanti alla fotocamera del suo smartphone, ha lanciato un'accusa che ha fatto discutere il web: "Smettetela di usare i vostri figli come scusa per vivere nella sporcizia". Il video, pubblicato su TikTok, ha scatenato un'ondata di commenti e ha riacceso il dibattito su cosa significhi davvero prendersi cura dei propri bambini. Vivere in una casa perennemente a soqquadro è sinonimo di libertà o trascuratezza? Cara, questo il nome della mamma-influencer britannica, ha le idee chiare e ha scelto di esprimerle senza mezzi termini.

"Sporco sì, ma non con i figli"

Nel suo video, Cara ha distinto chiaramente tra una casa disordinata – comprensibile, a suo dore, quando si hanno bambini piccoli – e una casa sporca. "Ho cinque figli e riesco comunque a tenere la casa pulita", ha dichiarato, spiegando come il disordine sia una condizione inevitabile quando si vive con tanti bimbi, ma lo sporco no. La donna ha raccontato di aver visto contenuti in cui pareti erano imbrattate di escrementi di animali e cucine abbandonate al degrado, denunciando l’inaccettabilità di certe situazioni.

Il messaggio di Cara ha raccolto migliaia di visualizzazioni e moltissimi commenti. In tanti le hanno dato ragione, sottolineando come una casa pulita sia parte del prendersi cura dei figli. Altri invece si sono detti scioccati da ciò che hanno visto su TikTok: "Quando è diventato normale vivere nella sporcizia?", ha domandato un utente.

Quando l’igiene diventa un problema di salute mentale

Non tutti però hanno accolto con favore il tono accusatorio di Cara. Diverse mamme sono intervenute nei commenti per offrire un’altra prospettiva, sottolineando come il disordine in casa non sia sempre frutto di pigrizia o trascuratezza. A volte, dietro una montagna di piatti sporchi o mobili coperti di polvere, si nascondono difficoltà ben più profonde e legate alla salute mentale. Stress, esaurimento, depressione: sono tanti i genitori che si ritrovano a fare i conti con un carico quotidiano insostenibile, fino a sentirsi sopraffatti o completamente svuotati. In questi casi, prendersi cura della casa diventa l’ultima delle priorità e gli atteggiamenti giudicanti del prossimo non possono che peggiorare la situazione

Ad ogni modo, Cara ha voluto chiarire di rivolgersi esclusivamente a coloro che, pur avendo le possibilità, scelgono di trascurare la pulizia nascondendosi dietro lo scudo delle oberanti responsabilità genitoriali. Dopotutto, sottolineano alcuni utenti allineati con la posizione della penta-mamma inglese, avere una casa pulita è parte integrante dei compiti di cura per crescere i figli in un ambiente sereno e stimolante.