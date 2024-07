video suggerito

“Erano amici ancora prima che mio figlio nascesse”: il legame tra gatto e bimbo raccontato su TikTok Una mamma inglese ha mostrato sui social la straordinario connessione tra il figlio di pochi mesi e il gatto Simba, talmente protettivo da non allontanarsi mai nemmeno quando dorme: “Si arrabbia se non gli permettiamo di andare nella culla con il bebè”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Le storie d'amicizia tra bambini e animali trovano sempre fortuna tra i frequentatori dei social, ma stavolta il Web è stato travolto da un'ondata di commozione dopo che Carly Wadham, una mamma del Regno Unito, ha su TikTok mostrato il tenero rapporto tra il sup gatto Simba e il figlioletto Theo.

Un legame che, a quanto pare, sembra essersi stretto ancor prima che il piccolo venisse al mondo, e che mamma Carly ha raccontato al Newsweek.com.

Amici fin dai tempi del pancione

Come spiegato dalla stessa Carly, in casa i gatti non sono mai mancati. Sono infatti ben cinque gli amici felini che gironzolano per le stanze e benché tutti siano piuttosto affettuosi, il fulvo Simba ha sempre dimostrato una certa predilezione per il primogenito della famiglia, Tyler, ormai adolescente.

A inizio 2023 però, il comportamento del micio inizia a cambiare. Improvvisamente sembra non volersi più staccare da Carly e comincia a seguirla in ogni passo.

È proprio in questo periodo che Carly scopre di essere incinta e con l'avanzare della gravidanza, l'atteggiamento del gatto diventa sempre più protettivo.

"Il comportamento di Simba è cambiato ancora prima che scoprissi di essere incinta, il che mi ha reso molto emotiva e fiduciosa che sarebbe stato bravo con il bambino" ha raccontato.

E in effetti, quando il piccolo Theo arriva in casa, Simba è il primo ad avvicinarsi al lettino e da quel momento diventa il suo compagno inseparabile.

"Simba si arrabbia se non gli permettono di andare nella sua culla per fare un pisolino durante il giorno" ha detto Carly, spiegando come il gatto si dimostri anche molto protettivo nei confronti degli estranei. "Se ci sono nuove persone in casa, lui si siede di fianco a Theo e non si muove più".

Crescere insieme

Secondo Carly, l'indole di Simba nasce dal suo passato. Il rosso micione è infatti un randagio adottato in Spagna qualche anno fa e da quando è entrato a far parte della famiglia, sembra aver stabilito una forte connessione con i più piccoli, forse perché maggiormente bisognosi di attenzione.

Per Carly, infatti, Simba è consapevole dell'innocenza dei bambini e il suo amore nei confronti di Theo è la dimostrazione più lampante di tutti i benefici dati dal crescere con un animale domestico.

"Ho ricevuto commenti meravigliosi online" ha dichiarato. "Spero che condividendo il mio video potrò dimostrare che i gatti dovrebbero essere inclusi nella vita dei bambini, per tutti gli effetti positivi che possono avere".