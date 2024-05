Come si festeggia la Festa della mamma nel resto del mondo? Non è ovunque come in Italia

video suggerito

La mamma è sempre la mamma, in qualunque luogo ci si trovi. Se infatti in Italia celebreremo la Festa della Mamma il prossimo 12 maggio, in giro per il pianeta sono tantissime le storie e le tradizioni legate a eventi simili.

Innanzitutto, non tutte le giornate dedicate alle mamme vengono celebrate nella stessa data. In molti Paesi come Italia, Stati Uniti, Brasile e Giappone, la ricorrenza si celebra la seconda domenica di maggio. Nei Paesi slavi invece (Montenegro, Bosnia, Moldavia etc…) la festa si sovrappone con la Giornata Internazionale della donna dell'8 marzo. Nel Regno Unito invece, il Mothering Day si celebra la quarta domenica dopo Pasqua.

Ancor più delle differenze sul calendario però, ad essere molto interessanti sono i diversi modi con cui i vari popoli omaggiano la figura materna.

Australia

Come negli Stati Uniti, il Mother's Day è la seconda domenica di maggio e secondo le cronache nazionali, fu una certa Janet Heyden a iniziare la tradizione di portare regali ai genitori, anche se inizialmente il gesto veniva riservato solo ai cittadini più anziani.

Heyden era infatti rimasta molto colpita dalla solitudine in cui si versavano i pazienti di un ospedale che aveva appena visitato, dove tanti anziani vivevano del tutto abbandonati, senza amici e parenti. La donna iniziò così a raccogliere per loro fiori e piccoli doni e lo fece in occasione Festa della mamma.

In alcune città australiane, come Sydney e Melbourne, si tengono anche eventi annuali come la Mother's Day Classic, una corsa o camminata dilettantistica che raccoglie fondi per la ricerca sul cancro al seno.

Altra particolarità. Nella Terra dei Canguri si è soliti regalare alle mamme mazzi di crisantemi, fiori che in Italia sono associati ai riti funebri. Il motivo? In inglese chrysanthemums viene spesso abbreviato in "mum", che è anche il vocabolo più informale per indicare la mamma.

Serbia

Il rito serbo legato alla festa della mamma – che cade l'8 marzo – è veramente particolare.

Durante questa giornata infatti, la tradizione vuole che i bambini leghino le madre con delle corde ad una sedia e la liberino solo dopo il pagamento di un ‘riscatto' in dolciumi o piccoli doni.

Etiopia

Durante la festa chiamata Antrosht, che si svolge a metà maggio, al termine della stagione delle piogge, le famiglie si riuniscono per tre giorni di celebrazioni con canti e danze.

Le madri vengono onorate con un pasto speciale preparato dai figli, che tipicamente include piatti tradizionali come lo Zighinì, un piatto unico a base di verdure, legumi, specie e carne stufata.

Perù

In Perù il giorno dedicato alle madri cade sempre la seconda domenica di maggio, ma a differenza di quanto accade negli altri Paesi, i festeggiamenti non riguardano solo i vivi, ma anche i morti.

La cultura peruviana prevede infatti un saldo legame con i propri avi, dunque non è per nulla insolito notare intere famiglie che passano la mattina o la sera nei cimiteri per onorare le madri e le nonne che non ci sono più. Lungi però dall'essere una ricorrenza triste, visto che insieme agli omaggi floreali per le defunte, sono previsti anche banchetti, musiche e balli.

Messico

In Messico El Dia de la Madre, "il giorno della madre", è il 10 maggio ed è una festività molto sentita, tanto che i bambini rimangono a casa da scuola per stare con le loro mamme.

Quando i figli crescono poi, è uso comune approfittare di questa giornata per portare le madri fuori a pranzo o a cena, spesso tra le note allegre di gruppi di mariachi che intonano canti tradizionali.

Thailandia

In Thailandia la celebrazione della figura materna si lega a filo stretto con la politica e la giornata dedicata alla mamma diventa un'occasione per celebrare le più alte cariche che reggono il Paese.

La festa ricorre infatti il 12 agosto, giorno del compleanno della Regina Madre Sirikit ed è usanza organizzare manifestazioni e spettacoli pirotecnici per omaggiare la famiglia reale e tutte le mamme thailandesi, le quali ricevono tradizionali gelsomini bianchi che simboleggiano il candore del loro amore.

Regno Unito

Le mamme inglesi vengono omaggiate con dolci e regali. In particolare, una delle tradizioni culinarie più radicate è quella che prevede la preparazione della Simnel Cake, una torta di frutta con due strati di marzapane, una all'interno e una sopra la torta. La torta viene spesso decorata con 11 o 12 palline di marzapane che rappresentano gli apostoli, escluso Giuda.

Francia

In Francia la festa della mamma è la Fête des Mères e dal 1950, anno dove la giornata divenne ufficiale, cade l'ultima domenica di maggio. Se però tale data cade in concomitanza con la Pentecoste – che per i cristiani rappresenta il ricordo della discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Cristo – allora la giornata scala alla prima domenica di giugno.

In questo giorno le mamme francesi ricevono, fiori, regali, poesie scritte dai figli e spesso consumane ricche colazioni preparate dai familiari.