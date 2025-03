video suggerito

Le iniziative dei comuni italiani per celebrare ogni anno i nuovi nati: "Un gesto di accoglienza per le famiglie" Il territorio nazionale con eventi a tema celebra ogni anno i nuovi nati con iniziative volte a coinvolgere le famiglie e a farle sentire accolte dalla comunità tutta.

A cura di Sophia Crotti

Immagine di repertorio

In un'Italia sempre più segnata dalla denatalità, quando nasce un bambino in alcuni comuni è una vera e propria festa, che si celebra ogni anno il primo giorno di primavera. Nella Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, come si legge sul sito dell'iniziativa, i comuni aderenti, sparsi per tutto lo Stivale, da 5 anni a questa parte hanno risposto positivamente all'iniziativa dell‘Associazione Cor et Amor, celebrando con iniziative gentili l'accoglienza istituzionale ai nuovi abitanti della Terra, nati sul territorio l'anno precedente.

I cerimoniali per celebrare le nascite dell'anno

Ogni comune aderente all'iniziativa organizza una vera e propria cerimonia coinvolgendo i bimbi nati nell'anno precedente e i loro genitori, il Primo Cittadino e l'Assessore alla Gentilezza e, se presenti, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Alle famiglie dei nuovi nati come simbolo di accoglienza nella città viene consegnata una chiave, di carta o in metallo. Ogni comune, poi, si attrezza, dedicando ai nuovi nati e alle loro famiglie un pensiero speciale:

A Pulsano, in provincia di Taranto vengono coinvolte due annate di genitori, quelli che hanno dato alla luce il loro bimbo nel 2024 sono tenuti a scrivere un pensiero di benvenuto per i piccoli nati nel 2025.

A San Possidonio in provincia di Modena, la nascita dei bambini porterà nuova vita e nuovo ossigeno nel Comune, dal momento che per ogni nuovo nato verrà piantato un albero.

A Castagnole, in Piemonte si è cercato di unire con le tradizioni del territorio da subito i nuovi nati, dedicando a ciascuno di loro una parte di una vigna locale. Ai piccoli verrà poi consegnata una bottiglia di vino personalizzata con tanto di nome e anno di nascita.

con tanto di nome e anno di nascita. A Oderzo (Tv) la giornata coinvolge l'ospedale locale, che ha attivato per tutti i nuovi nati la Family Room, una stanza di degenza rinnovata in modo da rappresentare un ambiente ospitale dove il bimbo e la sua nuova famiglia possono trascorrere del tempo insieme fin dalle due ore successive al parto, adatta anche a travaglio e parto in acqua. E le Cassette di Gentilezza , dove inserire dei messaggi gentili per i neogenitori.

, dove inserire dei messaggi gentili per i neogenitori. A Novara presso l'ospedale è stata creata una panchina viola, con i nomi di tutti i piccoli nati, punto dedicato al sostegno e all'allattamento.

In alcuni Comuni la giornata è un momento di integrazione tra culture, a Roccasicura sono infatti state coinvolte in uno scambio culturale le famiglie immigrate e a San Benedetto Ullano la minoranza linguistica albanese.

All'Adnkronos, il professor Luca Nardi, uno degli ideatori della giornata, ha spiegato che l'intento della ricorrenza durante il primo giorno di primavera è proprio quello di mettere in atto un primo gesto di gentilezza che poi deve essere quotidiana nell'accogliere e sostenere ogni famiglia e i loro bimbi: "Simbolo di un futuro migliore".