Come fare a San Valentino quando si hanno figli: 6 idee per festeggiare con i più piccoli o senza di loro Festeggiare San Valentino insieme ai bambini può essere utile per farli riflettere sulla bellezza di un sentimento come l'amore. Tuttavia non bisogna sentirsi in colpa nel decidere di ritagliarsi la serata per sé, mentre i bimbi sono al nido serale o dai nonni.

A cura di Sophia Crotti

San Valentino è alle porte, ma la festa degli innamorati, nonostante quest'anno cada di venerdì, rischia di essere un po'oscurata dalla vera ossessione delle famiglie italiane: la serata duetti del Festival di Sanremo che sarà proprio il 14 febbraio. Tuttavia si può fare uno strappo alla regola e uscire per una serata romantica senza figli, oppure rimanere a casa con loro e insegnare attraverso lavoretti a tema o una cena cucinata tutti insieme, l'importanza di celebrare l'amore in ogni occasione e in tutte le sue forme. Ecco 6 attività da fare insieme ai più piccoli per rendere educativa e indimenticabile la sera di San Valentino.

1. Scrivere insieme una lettera d'amore

Ormai la scrittura a mano è sempre più in disuso, nonostante sia essenziale per il corretto sviluppo dei piccoli. Probabilmente se non spinti a farlo i piccoli della generazione beta non sapranno mai cosa significa spedire un bigliettino d'amore e aspettare con il cuore in gola che il destinatario risponda. Ma durante la festa degli innamorati si può decidere insieme ai bimbi, di scrivere ciascuno un breve pensiero d'amore, per ogni membro della famiglia. Riflettere sui propri sentimenti, metterli per iscritto o verbalizzarli è utile a rendere il rapporto con i genitori o ogni persona che si prende cura di loro, ancora più stretto. Non solo i bambini dovranno scrivere ma anche mamme e papà, così da permettere ai più piccoli di emozionarsi e sentirsi amati, collezionando un dolce ricordo. Un lavoretto da fare insieme può essere la realizzazione muniti di cartoncino rosso e pennarello di un bel bigliettino a forma di cuore, da riempire con frasi dolci.

2. Leggere insieme libri sull'amore

San Valentino può essere un'ottima occasione per insegnare ai bambini l'universalità della parola amore, per tanto si può selezionare per la nanna o per un momento da ritagliarsi insieme nel pomeriggio uno di questi libri, in grado ciascuno a modo suo, di far riflettere il piccolo o la piccola su una delle tante sfaccettature dell'amore:

Il giorno specialissimo di Marlon Bundo : scritto da Jill Twiss e illustrato da EG Keller, in Italia è edito da Mondadori, il libro, adatto ai piccoli dai 5 anni in su, racconta con un linguaggio semplice le avventure del coniglietto Marlon, animale domestico del vicepresidente degli USA Mike Pence, innamoratissimo di Wesley, un altro coniglietto maschio. Questa storia può aiutare i più piccoli a scoprire cosa si intende per orientamento sessuale e ad aprirsi ad una narrazione dell'amore che soprattutto in tenera età non viene fatta a sufficienza.

: scritto da Jill Twiss e illustrato da EG Keller, in Italia è edito da Mondadori, il libro, adatto ai piccoli dai 5 anni in su, racconta con un linguaggio semplice le avventure del coniglietto Marlon, animale domestico del vicepresidente degli USA Mike Pence, innamoratissimo di Wesley, un altro coniglietto maschio. Questa storia può aiutare i più piccoli a scoprire cosa si intende per orientamento sessuale e ad aprirsi ad una narrazione dell'amore che soprattutto in tenera età non viene fatta a sufficienza. Il libro innamorato : scritto da Cedric Ramadier e Vincent Bourgeau, il libro interattivo è adatto ai bimbi tra gli 0 e i 3 anni, grazie a frasi brevi, illustrazioni e pagine molto colorate il testo permette ai piccoli di ragionare su come l'amore si presenta fisicamente nel corpo. Il libro innamorato arrossisce, sente le farfalle nello stomaco e si vergogna, talvolta è triste, altre così felice da avere la testa sulle nuvole.

: scritto da Cedric Ramadier e Vincent Bourgeau, il libro interattivo è adatto ai bimbi tra gli 0 e i 3 anni, grazie a frasi brevi, illustrazioni e pagine molto colorate il testo permette ai piccoli di ragionare su come l'amore si presenta fisicamente nel corpo. Il libro innamorato arrossisce, sente le farfalle nello stomaco e si vergogna, talvolta è triste, altre così felice da avere la testa sulle nuvole. Il tuo corpo è tuo: scritto da Lucia Serrano ed edito da Nube Ocho, il libro permette ai bimbi dai 4 anni in su di ragionare sul tema del consenso. Imparare a dare dei limiti agli altri e darseli, quando si parla di corpo è molto importante e può prevenire adescamenti e abusi.

3. Cucinare una cenetta a tema

Cucinare con i bambini è un momento per riflettere sull'importanza del cibo, avvicinare i piccoli tra impasti e assaggi alla bontà di quei cavolfiori davanti ai quali storcono il naso e trascorrere del tempo insieme.

Per San Valentino si può trascorrere del tempo insieme in cucina sfornando biscotti e sformatini a forma di cuore. Un'idea di menù da cucinare insieme ai piccoli:

Antipasto : rose di pasta sfoglia con formaggio, prosciutto cotto e pomodoro

: rose di pasta sfoglia con formaggio, prosciutto cotto e pomodoro Primo piatto : gli spaghetti di Lilli e il Vagabondo, un bel piatto di spaghetti al pomodoro, tanto amati dai bambini sormontati da una montagna di polpette può ricostruire perfettamente la scena romantica di Lilli e il Vagabondo.

: gli spaghetti di Lilli e il Vagabondo, un bel piatto di spaghetti al pomodoro, tanto amati dai bambini sormontati da una montagna di polpette può ricostruire perfettamente la scena romantica di Lilli e il Vagabondo. Secondo piatto: potrebbe essere il momento della verdura, il colore dell'amore può essere anche l'arcobaleno, fare degli sformatini con cavolo rosso, zucchine e carote, amalgamate con della besciamella può essere l'idea vincente per far mangiare le verdure ai più piccoli. Ricordate di tagliarli con dei coppa pasta a forma di cuore.

Una volta preparato il menù si può apparecchiare la tavola insieme ai più piccoli con tovaglioli rossi, aggiungendo come segna posto dei cuoricini in cartoncino rosso da realizzare insieme o dei piccoli biglietti d'amore, ovviamente non può mancare una bella candela a centro tavola.

4. Lavoretti per abbellire la casa

I lavoretti sono essenziali per la manualità dei piccoli che tra ritagli, colla e spago, riescono a realizzare oggetti utili ad abbellire la casa e a trascorrere del tempo insieme ai loro genitori. Esistono diverse idee anche a tema San Valentino, adatte a tutte le età, per trascorrere la serata o il pomeriggio precedente a San Valentino a realizzare oggetti in grado di adornare la casa in vista della festa degli innamorati:

La ghirlanda di San Valentino: si realizza partendo da un cartoncino rosso o rosa sul quale i bimbi possono disegnare tanti cuori uno di seguito all'altro, avendo cura poi di piegare il foglio come se si stesse realizzando un ventaglio e di ritagliarne solo le parti esterne. Si otterrà così un addobbo per finestre e porte.

si realizza partendo da un cartoncino rosso o rosa sul quale i bimbi possono disegnare tanti cuori uno di seguito all'altro, avendo cura poi di piegare il foglio come se si stesse realizzando un ventaglio e di ritagliarne solo le parti esterne. Si otterrà così un addobbo per finestre e porte. La tovaglia degli innamorati: per cena ci si può concedere una tovaglia di carta, o un vecchio lenzuolo bianco, abbellita dai bimbi con cuoricini di tempera. Per realizzarli sarà necessario intagliare una spugna a forma di cuore, intingerla nella tempera rossa e picchiettarla contro la tovaglia a più riprese, così da ottenere il perfetto sfondo alla cena di San Valentino.

per cena ci si può concedere una tovaglia di carta, o un vecchio lenzuolo bianco, abbellita dai bimbi con cuoricini di tempera. Per realizzarli sarà necessario intagliare una spugna a forma di cuore, intingerla nella tempera rossa e picchiettarla contro la tovaglia a più riprese, così da ottenere il perfetto sfondo alla cena di San Valentino. Cuori di carta velina: si possono tagliare diversi cuori di carta velina, dai colori disparati e incollarli gli uni sugli altri, così da ottenere un perfetto centro tavola o una decorazione da appiccicare alle finestre di casa.

5. Serata Sanremo davanti alla tv

La kermesse canora più amata dagli italiani può essere in grado di intrattenere grandi e piccini nella serata del 14 febbraio, quando i cantanti in gara si esibiranno nei duetti sulle note di canzoni di un tempo. Cantare a squarciagola i grandi successi di un tempo, ritagliandosi del tempo per raccontare ai propri bambini quali ricordi suscita un grande successo del passato è un'ottima idea per la serata di San Valentino. Si può anche rendere la serata interattiva, realizzando delle griglie in cui tutti i membri della famiglia possono votare la canzone e l'esibizione, la mattina seguente, dal momento che il Festival finisce troppo tardi per i più piccoli, si vedrà chi ha vinto. Se il Festival non piace a nessuno si può sempre optare per un cartone animato o un film da guardare tutti insieme.

6. Una serata in libera uscita

I genitori, prima di essere madri o padri, sono una coppia ed è importante che si ritaglino dei momenti di intimità, non a caso molti asili nido rimangono aperti la sera, offrendo l'opportunità, proprio nella serata di San Valentino di dedicarsi delle ore per sé. Le strutture rimangono aperte la sera, in alcuni casi fanno vivere ai più piccoli l'esperienza di una cena alternativa sui banchi, in altri si occupano di farli giocare e poi addormentare mentre la coppia si dedica una serata per sé al ristorante. Per i più fortunati che hanno i nonni vicini e disponibili è possibile anche lasciare i piccoli da loro, mentre mamma e papà si concedono una serata tutta per sé, spiegando ai piccoli perché anche questi momenti sono importanti.