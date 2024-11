video suggerito

"Caro Babbo Natale, vorrei solo un papà sano": il toccante desiderio di un bambino per il padre malato La storia, raccontata dalla madre del piccolo al sito australiano Kidspot, è stata condivisa per ricordare a tutti la cosa veramente importante in vista di Natale: l'amore per la propria famiglia.

Immagine di repertorio

Natale si avvicina e mentre milioni di bimbi in tutto il mondo si apprestano a imbucare le loro letterine con destinazione Polo Nord, un bambino australiano si è rivolto al vecchio Santa Claus per un desiderio molto particolare, che nulla ha a che fare con giocattoli o sorprese materiali: "Caro Babbo Natale, vorrei solo che mio papà stesse bene".

La storia, pubblicata dal sito Kidspot, è stata raccontata dalla stessa mamma del piccolo, Carrie, la quale ha voluto condividere le parole del figlio Sam per ricordare i veri valori delle Feste e mandare un messaggio di speranza a tutte quelle famiglie che passeranno il periodo natalizio insieme a un caro che sta affrontando un problema di salute.

La letterina di Sam

Quando Sam ha consegnato la lettera alla madre, chiedendole di inviarla in Lapponia, Carrie era convinta che si trattasse della tradizionale lista dei regali per Babbo Natale. Una volta letta la richiesta del piccolo però, la donna è rimasta del tutto spiazzata dalle parole del figlio. Sam, infatti, non aveva chiesto nessun giocattolo, ma aveva espresso un desiderio più profondo e personale: la guarigione del padre, affetto da enfisema, una grave malattia respiratoria cronica che provoca il progressivo deterioramento dei polmoni.

"Vorrei che il mio papà non fosse malato e che possa farcela. Tutto quello che voglio per Natale è un papà sano" è stata la richiesta del piccolo, speranzoso che la magia del Natale potesse compiere il miracolo di restituire la salute all'amato genitore.

La lotta della famiglia contro la malattia

Il marito di Carrie è stato purtroppo un fumatore accanito per oltre dieci anni, e le conseguenze di questa dipendenza si sono manifestate con la diagnosi di enfisema, circa un anno fa. I medici hanno spiegato alla famiglia che la malattia, purtroppo, è progressiva e che presto il padre di Sam potrebbe aver bisogno di una bombola di ossigeno per poter respirare.

Anche per questo Carrie e il marito hanno scelto di essere del tutto onesti con Sam, informandolo sulla condizione del papà e cercando di spiegargli la situazione con tatto e delicatezza, così da non traumatizzarlo al momento dell'inevitabile peggioramento della situazione.

Un Natale diverso

Ai redattori di Kidspot Carrie ha spiegato che molto probabilmente nemmeno Babbo Natale potrà realizzare il desiderio di Sam, e benché tale peso gravi come un macigno sul suo cuore, la donna ha cercato di pensare a un modo per regalare al figlio un po’ di gioia durante il giorno di Natale.

I genitori di Sam hanno quindi deciso di regalargli una PlayStation, una sorpresa del tutto inattesa per il bimbo e che Carrie spera possa distrarlo dalle preoccupazioni quotidiane. "Non ne ha mai avuta una – ha spiegato la madre – credo che sarà un modo per tenergli la mente occupata in un momento così difficile".