video suggerito

Perché mentire ai figli (anche a fin di bene) non è mai una grande idea Le menzogne, sia quelle dette a fin di bene che quelle usate per indurre i bambini a comportarsi bene, sono un grande classico della genitorialità, ma chi ne abusa potrebbe compromettere per sempre il rapporto di fiducia con i propri figli. Gli esperti suggeriscono infatti di scegliere sempre la via della sincerità, spesso più complicata, ma che alla lunga risulta più vantaggiosa per la crescita dei ragazzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I genitori insegnano fin dai primi anni ai figli l'importanza della sincerità. Eppure, molto spesso mamme e papà sono i primi bugiardi che distorcono la realtà, spesso a fin di bene, per mantenere l'ambiente familiare più sereno. Il comune approccio della "genitorialità bugiarda" si riferisce infatti a tutti quegli atteggiamenti e comportamenti dei genitori che fanno uso di menzogne per gestire la relazione con i figli. Può trattarsi di bugie "bianche", destinate a evitare conflitti o delusioni, o di bugie più strutturate, utilizzate come strumento di controllo e manipolazione.

Questo approccio si basa sull’idea che dire una piccola falsità possa semplificare la vita familiare o proteggere il bambino da esperienze dolorose. Ma quali sono le implicazioni a lungo termine di questo stile genitoriale?

Perché i genitori dicono bugie

Secondo uno studio pubblicato nel 2023 da un team di ricerca internazionale, molti genitori ammettono di dire bugie ai propri figli per comodità o per evitare scontri. Le bugie "fantasiose" che spesso vengono usate per convincere i bambini ad adottare un certo comportamento ("Mangia tutte le verdure o Babbo Natale ti porterà il carbone"), non sono però del tutto innocue e anche quelle dette con le migliori intenzioni possono minare la fiducia del bambino nel lungo periodo.

Leggi anche Le 5 cose di cui gli adulti non dovrebbero mai parlare davanti ai bambini

Ma allora perché i genitori raccontano così tante frottole? Secondo gli esperti, alcuni genitori temono che i figli non siano pronti ad affrontare certe realtà e scelgono di "aggiustare" la verità per semplificare le cose. Altri cercano di evitare conflitti o di mantenere il controllo in situazioni difficili. In alcuni casi, invece, la bugia diventa uno strumento per esercitare autorità o, come già accennato, per ottenere un comportamento desiderato dal bambino, come l'ubbidienza o la calma.

Quando la bugia diventa un'abitudine educativa

Alcuni genitori scelgono quindi di utilizzare le bugie come strumento educativo, pensando che manipolare la realtà possa aiutare il bambino a crescere meglio. Questo approccio, tuttavia, può portare a conseguenze impreviste. I bambini, infatti, imparano osservando e ascoltando gli adulti, e la pratica costante di raccontare bugie può insegnare loro che anche loro possono farlo, soprattutto se le menzogne vengono scoperte.

Inoltre, i bambini sono molto più recettivi di quanto gli adulti possano pensare e fin dai primi anni di vita percepiscono con molta facilità la dissonanza tra ciò che viene detto dagli adulti e la realtà, sviluppando un conseguente senso di sfiducia verso la figura genitoriale, che invece dovrebbe rimanere un saldo punto di riferimento su cui poter sempre fare affidamento.

Il confine sottile tra protezione e manipolazione

Spesso i genitori scelgono di mentire per proteggere i figli da verità scomode o dolorose. La morte di un animale domestico, ad esempio, viene spesso raccontata in termini edulcorati o fantasiosi. Tuttavia, gli esperti suggeriscono che nascondere la realtà non aiuta il bambino a sviluppare le competenze emotive necessarie per affrontare le difficoltà della vita. Proteggere eccessivamente i figli dalle esperienze negative può limitare la loro capacità di gestire le emozioni e affrontare situazioni complesse in modo maturo.

Le conseguenze emotive della genitorialità bugiarda

La fiducia è un elemento fondamentale nel rapporto genitore-figlio. Quando i bambini scoprono che i genitori mentono, possono sentirsi traditi e insicuri. Questo senso di insicurezza può influire sulla loro autostima e sulla capacità di formare relazioni di fiducia con gli altri.

La scoperta di una bugia, per quanto piccola, può provocare un senso di disillusione e portare il bambino a dubitare delle parole del genitore in futuro, creando un clima di sospetto e ambiguità all'interno della famiglia. Se poi quello della menzogna (anche quella a fin di bene) risulta un modus operandi consolidato, allora gli effetti potrebbero essere anche più ampli.

Alternative alle bugie: la trasparenza come risorsa

Molti psicologi consigliano ai genitori di evitare le bugie e di optare per la trasparenza, anche quando le situazioni sono complesse e si rischia di andare incontro a pianti, litigi e musi lunghi. Adattare la verità all'età del bambino, invece, rimane una strategia più efficace rispetto a raccontare falsità: spiegare con parole semplici e con esempi comprensibili aiuta i bambini a comprendere la realtà in modo graduale, senza traumi.

La sincerità, seppur difficile, rafforza infatti il legame di fiducia e prepara i bambini ad affrontare la vita con una maggiore consapevolezza e resilienza emotiva. Lì per lì potrebbe sembrare che la verità sia scomoda o faccia troppo male, tuttavia i risultati che si otterranno più avanti nel tempo potrebbero davvero valere tutta la fatica profusa.