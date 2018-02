Lo ha portato a fare un giro sulla sua Ferrari F50, ma si è scordato di fargli allacciare la cintura di sicurezza. Una leggerezza che è costata carissima ad un ragazzino inglese di appena 13 anni. Alexander Worth era sul bolide da 1,2 milioni di sterline del 39enne Matthew Cobden per una passeggiata. Ma secondo quanto accertato, l’uomo alla guida avrebbe "accelerato eccessivamente", perdendo il controllo della vettura, facendo sì che si schiantasse contro un palo di legno. Per il 13enne non c’è stato scampo. Le scioccanti immagini delle conseguenze dell’incidente avvenute intorno alle 20.30 del 22 agosto 2016 sono state mostrate alla giuria alla Corte di Winchester: nelle foto si intravedono le parti della Ferrari sparse sul terreno. I portelli dell’auto sono stati strappati via e le ruote sono rimaste distrutte in seguito allo schianto, che è stato molto violento.

Secondo le ricostruzioni, il compagno della madre del 13enne, Justin Smith, si era avvicinato a Cobden per chiedere se il giovanissimo potesse scattarsi una foto nella Ferrari. A quanto pare, il 39enne ha proposto al ragazzino di fare un breve giro intorno alla tenuta situata a North Warnborough, un villaggio dell’Hampshire, in Inghilterra. “Il signor Cobden ha premuto l’acceleratore e l’auto ha accelerato rapidamente – ha detto il pubblico ministero Thomas Wilkins – schiantandosi successivamente con la palizzata di legno”. L’imputato ha “sottovalutato la potenza dell'auto”, capace di raggiungere elevate velocità in pochissimi secondi, e non si è accorto che la strada curvava leggermente. “Ho solo spinto leggermente l'acceleratore, e l'unica cosa che ricordo dopo è lo schianto” ha spiegato da parte sua l'uomo.